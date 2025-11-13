El Senado investigará las primarias que ganó Sánchez: cita al expresidente de Bancal de Rosas a la 'comisión Koldo'

El PP ha anunciado una nueva oleada de comparecencias en la comisión Koldo del Senado. Esta vez dirigida a esclarecer las circunstancias financieras que rodearon la campaña de primarias del PSOE que auparon a Pedro Sánchez en 2017.

La portavoz popular en la Cámara Alta, Alicia García, ha citado a Pedro Luis Egea, extesorero de Bancal de Rosas, la asociación sin ánimo de lucro encargada del crowdfunding para costear la campaña de Sánchez.

Y también a Francisco Martín Aguirre, expresidente de la asociación que actualmente ostenta el cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Noticia en actualización

