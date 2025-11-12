Feijóo promete una "bajada histórica de vivienda para los jóvenes" reduciendo el IVA "del 10% al 4% y con pago aplazado"

A falta de debates sobre el estado de la nación, no convocados en toda la legislatura, Alberto Núñez Feijóo suele utilizar estas comparecencias esporádicas y ómnibus de Pedro Sánchez para hacer un repaso general.

Pero en esta ocasión, además de hacerle el repaso al presidente, con una dureza inusitada, aprovechó sus minutos para mostrarse él en presidente.

Feijóo usó el estrado del Congreso para introducir unos párrafos dignos de un mitin de campaña electoral, en ese empeño que tiene el líder del PP en "no sólo protestar" sino "también proponer". Para ello, eligió un solo tema, muy concreto: la Vivienda, principal preocupación de los españoles.

Y una medida muy llamativa: "Yo haré una bajada histórica de impuestos a los jóvenes para que puedan acceder a la vivienda, ya sea nueva o de segunda mano", anunció.

"Bajaré el IVA del 10% al 4%. ¿Y sabe usted cómo lo van a pagar?", añadió mirándole fijamente a Sánchez. "Lo van a pagar a plazos, como la hipoteca: en 10, 15 o 20 años".

El PP está empeñado en utilizar los dos dedos índices para la larga carrera hacia la Moncloa de su líder. El de la mano izquierda, para señalar "la corrupción, la mentira y la deslealtad" del PSOE y de su líder. Y el de la derecha, para remarcar propuestas alternativas.

Así, el presidente de los populares no dejó pasar la oportunidad de preguntarle al del Gobierno si "ya le consta" la existencia de Koldo, la decencia de Santos Cerdán, o el porqué de que "si el PSOE sólo sacaba dinero del banco en billetes de 50", a ellos se les pagaba "en billetes de 500 euros".

O para advertir a Sánchez de que le debe "constar" ya que "el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional no tienen claro" como él que sea "todo legal" en las finanzas del PSOE. "No, no... lo siento, pero están usted y su partido investigados por financiación irregular y por blanqueo de capitales".

Pero para Feijóo no vale sólo con arrancar aplausos entusiastas de sus 137 diputados a base de atacar a los 119 del PSOE. "A quien me dirijo es a los españoles, en realidad, a los que usted le ha robado tanto... y sobre todo, el futuro".

Así que siguió con su propuesta estrella del día.

"Yo le garantizo que la política de Vivienda dependerá de mi vicepresidencia primera", había dicho justo antes Feijóo, provocando unas incomprensibles carcajadas en la bancada socialista. "Ríanse", repuso ufano, mientras a Francina Armengol no le quedaba más remedio que reconvenir a sus compañeros de partido.

"Sigan riéndose, pero hay que tener la cara de cemento armado para venir aquí a presumir de políticas de Vivienda", advirtió como quien carga una metralleta.

"Hoy, las rentas más bajas dedican un 43% de media de su sueldo al alquiler, eso son 12 puntos más que la media europea, señor Sánchez", soltó Feijóo en su primera ráfaga.

"Hace 20 años, en España dos de cada tres jóvenes eran propietarios de su vivienda, a través de una hipoteca, pero hoy es uno de cada tres", continuó disparando, "y eso es obra suya".

"Hoy, se da el caso de que un sueldo completo ya no llega ni para pagar la letra de la hipoteca... ¡y a veces, ni para el alquiler!", terminó de descargar. "¡Un poco de respeto, oiga! Llegó usted a presidir una España de propietarios y dejará una España de precarios!".

Pero lo cierto es que, en la recámara, aún le quedaba una bala de plata en este asunto de la vivienda.

Había presumido Sánchez, al inicio de su intervención, de que "por primera vez", el Consejo Europeo le dedicó un punto a"la crisis europea de la vivienda", y que había sido gracias a él.

Y Feijóo, que en otro momento de su réplica le recordó que "ya nadie le sigue en Europa" y, hasta con mofa, le preguntó si ya le habían contado "qué ha pasado en las cumbres internacionales de las que nos viene a hablar, porque últimamente ni le invitan a ellas", desautorizó de plano al presidente del Gobierno.

"Si usted viene aquí a lucir que en Bruselas se habló de vivienda gracias a su iniciativa"; le vino a decir, "¿por qué no hace caso usted a la Comisión Europea? Le acaban de decir que sus políticas intervencionistas en materia de Vivienda perjudican que bajen los precios".