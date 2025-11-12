Álvarez de Toledo a Urtasun: "Pida perdón por las matanzas del comunismo y las agresiones 'antifascistas'; la última a un periodista de El Español"

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha exigido este miércoles al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que "pida perdón por las matanzas del comunismo y por las agresiones antifascistas".

"La última", ha añadido, "la paliza" que varios encapuchados propinaron "a un periodista de EL ESPAÑOL" en Pamplona. "Pídale también usted perdón".

Álvarez de Toledo aludía a la brutal agresión sufrida el pasado 30 de octubre por el redactor de esta casa José Ismael Martínez. Fue atacado mientras cubría una concentración en el campus de la Universidad de Navarra.

El reportero fue golpeado y pateado por radicales de la izquierda separatista vasca pese a identificarse como periodista.

Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada popular ha reprochado a Urtasun —cuya formación, Sumar, no ha condenado los hechos— que reclame "pedir perdón por la conquista" en América pero guarde silencio por casos como éste.

"¿Va usted a pedir perdón por los 80 millones de muertos del comunismo, los gulags, los paredones y las hambrunas?", ha continuado.

"Desde 1975 la extrema izquierda ha cometido 912 asesinatos políticos frente a 49 de la extrema derecha".

"Añada las 27 víctimas del GAL, imputables, si acaso, al Partido Socialista al que usted sirve ahora, y las cientos de agresiones cometidas en nombre de la lucha antifascista".

Por eso, la diputada popular ha cargado contra la doble vara del Gobierno y sus socios: "Resulta que yo tengo que pedir perdón por lo que hizo España hace 500 años, pero Otegi no por lo que hizo hace 20".

"Tenemos que avergonzarnos de Isabel la Católica y aceptar lecciones morales Aizpurua, la condenada”, ha ironizado.

El ataque al periodista de esta redacción ha suscitado muestras de apoyo de PP, Vox y UPN, que se solidarizaron con el redactor. Ni el PSOE ni Sumar se han pronunciado sobre la agresión.