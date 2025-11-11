El sucesor de Mazón contará con 946 millones del Fondo de Solidaridad de la UE para la reconstrucción tras la dana

Diversos dirigentes europeos han criticado la gestión y lentitud del Gobierno central en la solicitud y gestión de los fondos, pidiendo mayor coordinación y agilidad para atender a los damnificados.

La ayuda europea representa casi el 81% del Fondo de Solidaridad presupuestado para 2025, siendo la mayor inversión histórica de este mecanismo de la UE.

El desastre dejó daños directos valorados en 18.080 millones de euros, afectó a 2.600 viviendas, más de 500 km² y provocó al menos 229 fallecimientos en la Comunidad Valenciana.

El Parlamento Europeo aprobará la transferencia de 946,15 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE para la reconstrucción de Valencia tras las graves inundaciones causadas por la dana.

Y es que, según la Comisión Europea, "daños directos totales" causados por el desastre "ascienden a 18.080 millones de euros".

Así, mientras el PP y Vox negocian una nueva investidura tras la dimisión de Carlos Mazón hace una semana, su sucesor llegará con una nueva partida de ayudas que supone casi el 81% del Fondo de Solidaridad (EUSF) presupuestado para 2025, la mayor inversión histórica del mecanismo de ayuda de la Unión Europea.

El informe ya fue aprobado la semana pasada por la Comisión de Presupuestos de la Eurocámara, impulsada por la diputada Sandra Gómez, ex vicealcaldesa de Valencia.

El texto reseña que "entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, una tormenta con intensas lluvias azotó toda la Comunidad Valenciana, en España, provocando graves inundaciones".

Según los datos recabados por Bruselas, "el desastre afectó a 2.600 viviendas y a una superficie de más de 500 kilómetros cuadrados". La UE destaca que "miles de hogares se quedaron sin electricidad, agua potable ni servicio telefónico, y se produjeron importantes daños en infraestructuras y bienes públicos".

Y además de que "más de 170 centros educativos y más de 50 instalaciones sanitarias resultaron afectados, las inundaciones causaron al menos 229 fallecimientos".

Esteban González Pons, jefe de la delegación del PP en el Parlamento Europeo, celebra la aprobación del fondo para su tierra, asegurando que "las instituciones europeas ofrecen un nuevo ejemplo de política útil para ayudar a los afectados por una de las mayores tragedias de la historia reciente de nuestro país".

El dirigente popular recuerda que desbloquear este fondo con agilidad constituía "un compromiso" que adquirió con las asociaciones de víctimas, cuando se reunió con ellas el pasado 14 de mayo en Bruselas.

El portavoz de la delegación también subraya que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, adquirió igualmente el compromiso de agilizar este Fondo de Solidaridad durante su encuentro con las víctimas en mayo.

Es más, la iniciativa partió de la Comisión, que subraya en el texto sometido a votación en la Eurocámara que los 18.080 millones en daños directos "superan el umbral de 'catástrofe natural grave' para España, fijado en el 0,6% de su PIB", y pasa en este caso del 1% del PIB.

Críticas al Gobierno central

En plenas negociaciones por la sucesión de Mazón en Valencia, González Pons ha diferenciado claramente las posiciones institucionales: "A diferencia del Gobierno regional y de la Unión Europea, el Gobierno de España no está movilizando los fondos suficientes, en un claro ejercicio de oportunismo político".

Por su parte, la eurodiputada Isabel Benjumea, portavoz adjunta del Grupo Popular Europeo en la Comisión de Presupuestos y también ponente del informe de ayuda a Valencia, celebraba el compromiso de la Unión: "La actuación de las instituciones europeas ha sido eficaz y contundente, estando a la altura y cumpliendo lo prometido con una inversión histórica".

Sin embargo, ha criticado duramente la gestión del Gobierno central. Benjumea ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez "presentó la solicitud de activación de este fondo al límite del plazo, tras mentir diciendo que ya la habían pedido".

De hecho, la alcaldesa María José Catalá fue quien reveló, una semana antes, que aún no se habían solicitado las ayudas, aunque Hacienda insistía en que sí.

La eurodiputada también ha señalado que el Gobierno solicitó inicialmente 4.300 millones de euros "sabiendo que el presupuesto de este fondo hacía imposible llegar ni al 30% de esa cantidad", una maniobra que generó "grandes titulares" de dudoso contenido político.

El desaprovechamiento de los fondos Next Generation constituye otro grave problema identificado por Benjumea.

La eurodiputada recuerda que "la Comisión Europea ha manifestado en innumerables ocasiones que ofrece todas las facilidades al Gobierno español para que pueda redirigir los fondos de recuperación europeos que aún tiene sin ejecutar".

Sin embargo, "tras un año, el Gobierno sólo ha solicitado 1.240 millones de estos fondos, es decir, el 1% de todos los recursos que aún tiene por ejecutar".

Benjumea enfatiza la urgencia de la situación: "Es incomprensible no utilizar ese volumen de fondos que tienen paralizados, cuando sólo quedan 10 meses para que se acabe el programa". El margen temporal se estrecha mientras persisten los retrasos administrativos.

Benjumea concluye con un llamamiento directo al Ejecutivo: "Esperamos que el Gobierno de Sánchez esté a la altura, sepa gestionar esta histórica ayuda europea en coordinación con el Gobierno autonómico y los ayuntamientos para que llegue con rapidez a los damnificados".

La eurodiputada popular exhorta a Sánchez a "dejar de pensar en tacticismos políticos y priorizar a las víctimas" en la reconstrucción.