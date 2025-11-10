El PSOE asume que Ábalos utilizó el partido para blanquear dinero pero descarta presentar una querella contra él

Pedro Sánchez admitió pagos en efectivo para liquidar gastos, pero defendió que estos estaban justificados y auditados, en contraste con los indicios de descontrol que investiga la Justicia.

En el PSOE consideran que fueron víctimas y que el sistema de control de gastos del partido presentaba fallos, permitiendo posibles falsos tickets y justificaciones para recibir dinero.

El juez Ismael Moreno investiga posibles irregularidades en la financiación del PSOE tras descubrirse pagos en sobres con dinero en efectivo a Ábalos.

El PSOE sostiene que José Luis Ábalos utilizó el partido para blanquear dinero, pero descarta presentar una querella contra él por el momento.

Una teoría recorre el PSOE: no hay financiación ilegal y "la víctima" es el partido. Lo repiten los más sanchistas y algunos de los críticos.

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido investigar las posibles irregularidades en la financiación del PSOE tras descubrirse los pagos en sobres al exministro José Luis Ábalos.

Los movimientos no inquietan por ahora en Ferraz, donde sostienen que todo ese dinero en efectivo era una coartada del exsecretario de Organización para "blanquear" dinero. Una estrategia que sería "incompatible" con una "financiación irregular".

"La víctima es el PSOE", sentencia en privado una persona con ascendiente sobre el secretario general.

Desde hace semanas, en el seno del PSOE creen que Ábalos y Koldo pudieron registrar hasta tickets falsos, o que no eran suyos, para recibir dinero en efectivo que no les correspondía.

Tras conocerse las imágenes de los sobres que recibían Koldo y Ábalos, que la UCO acreditó en uno de sus informes, en el PSOE lo relacionaron con gastos del partido y afirmaban que, si fuesen sobresueldos, no habría céntimos sueltos, tal y como se ve en una instantánea.

"Todo parece una operación para blanquear dinero", afirman en una importante federación donde "esperan" que no haya caja B.

Pese al convencimiento de que son parte perjudicada, en la dirección del partido no piensan querellarse contra José Luis Ábalos. Al menos no por el momento. "Se verá en el procedimiento", deslizan en la Ejecutiva, en una patada hacia adelante.

En cambio, en alguna de las baronías sí creen que el partido debería personarse ya como perjudicado.

La Justicia, tras el blanqueo

El magistrado de la Sala Penal del Supremo Leopoldo Puente también intuye que el blanqueo puede estar en los pagos en efectivo.

En una de sus resoluciones, el instructor describía el descontrol existente en el PSOE en el pago por compensaciones de gastos abonados, y afirmaba que el sistema no permitía evitar que "no se estuviera blanqueando su procedencia".

La UCO apunta a una "fuente de ingresos no declarada" por Ábalos, que recibía fondos en efectivo en sobres del PSOE

El magistrado se basa en algunos de los interrogatorios que ha hecho durante las últimas semanas.

El más revelador fue el del exgerente del partido, Mariano Moreno, que admitió que no existían métodos para controlar la veracidad de los gastos.

De ahí que Leopoldo Puente le insistiese si era posible que un cargo o un trabajador del PSOE pudiese entregar tickets o facturas que no fueran suyas y recibir el abono de los mismos. Algo que Moreno deslizó como probable.

Ahora falta encajar otras declaraciones, como la de la empresaria Carmen Pano, que aseguró haber llevado 90.000 euros en efectivo a la sede de Ferraz.

Todos estos indicios advertidos por Puente han motivado que Ismael Moreno abriese una pieza separada para indagar en el origen de los sobres y en su utilización.

Durante su declaración en el Senado, Pedro Sánchez admitió que había recibido pagos en efectivo "en alguna ocasión" para liquidar gastos, pero que estos pagos nunca superaron los 1.000 euros y que siempre se realizaron "con factura".

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE defendió la legalidad de estas operaciones, remarcando que todos los registros son auditados y que las prácticas de pagos en efectivo se realizan siempre de forma justificada y documentada

Una versión que contrastaría con los indicios que tiene la Justicia, que cree que el descontrol pudo facilitar el blanqueo.