Los profesores de instituto de Madrid prefieren 'Isabel the First': el 60%, en contra de impartir Historia en español

Estudiar Historia de España en inglés implica que, cuando un alumno se enfrente con el dilema de conocer el Descubrimiento de América, hable de Isabel The First y no de Isabel la Católica.

A esa situación se han visto abocados centenares de alumnos de la región de Madrid año tras año, pues el modelo de bilingüismo implantado por el Gobierno regional impartía en inglés la asignatura de Historia de España.

Hasta que el año pasado, con el Decreto 59/2024, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso modificó el currículo de varias asignaturas y, a consecuencia de ello, Historia de España volvió a enseñarse en castellano. La medida, ya implantada, no convence a 6 de cada 10 centros.

Así lo refleja el informe elaborado por la Asociación de Directores de Institutos Públicos de Madrid (ADIMAD), que analiza la situación actual del programa bilingüe en los institutos públicos de la región.

Según este estudio, el 60% de los centros encuestados no está de acuerdo con la decisión de la Consejería de Educación de obligar a impartir Historia de España en español dentro de un programa bilingüe.

La encuesta, dirigida a directores y docentes, concluye que esta medida rompe la coherencia del modelo y genera agravios respecto a otros programas internacionales como el Bachibac o las secciones lingüísticas en francés o alemán.

El modelo bilingüe madrileño, pionero en España desde 2004, atraviesa —según el informe— un momento de desgaste.

El estudio, basado en una herramienta de autoevaluación con la colaboración de la Asociación Enseñanza Bilingüe, concluye que solo el 50% de los centros alcanza los estándares mínimos de calidad para obtener el Sello de Calidad Bilingüe.

Madrid fue la primera comunidad en implantar un programa de enseñanza bilingüe en centros públicos en el curso 2004/2005.

En la actualidad, según el informe, cuenta con 199 institutos públicos bilingües y 407 colegios públicos que imparten parte del currículo en inglés.

Pese a esta consolidación, los autores advierten de que el programa ha dejado de ser una prioridad política porque sufre un "progresivo abandono".

El estudio señala que la coexistencia de dos modelos —sección bilingüe y programa bilingüe— ha generado desigualdad y confusión, puesto que solo el modelo de sección cumple los estándares de un verdadero programa bilingüe.

Además, subraya que ningún instituto público acoge exclusivamente alumnado bilingüe, lo que dificulta mantener la coherencia del modelo.

Entre los ámbitos evaluados, los resultados más bajos corresponden a la formación del profesorado (25,9 puntos sobre 100) y al uso del inglés como lengua vehicular en el aula (38 sobre 100).

Además, aunque los docentes cumplen los requisitos lingüísticos —nivel C1 o superior—, el informe advierte de una falta de actualización metodológica y reclama recuperar una política activa de formación docente.

El estudio también subraya la disparidad en los niveles de inglés del alumnado al finalizar la ESO.

Aunque el objetivo pedagógico continúa siendo que los alumnos alcancen un nivel B2, algunos institutos aseguran que lo logran todos sus estudiantes, y en un tercio de los centros encuestados no alcanzan ni el 50%.

El informe concluye con recomendaciones tanto para los centros como para la Administración: reforzar el uso del inglés en el aula, impulsar la autoevaluación, mejorar la formación docente y reconsiderar la prohibición de impartir Historia de España en inglés, al considerarla incoherente con el espíritu del programa.