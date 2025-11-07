Armengol desbloquea la ley de multirreincidencia de Junts horas después del portazo de Puigdemont a Sánchez

Última hora política, en directo | El Congreso desbloquea la ley de Junts contra la multirreincidencia, paralizada desde febrero

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha desbloqueado la tramitación de la ley de multirreincidencia de Junts, que llevaba paralizada desde febrero. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado la ponencia para estudiar las enmiendas a la ley el próximo miércoles 12 de noviembre. Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG votaron en contra de la admisión a trámite de la ley, pero podría aprobarse con el apoyo de PP, Vox y Junts, que suman mayoría absoluta. La decisión de desbloquear la ley llega horas después de que Junts escenificara su ruptura con el Gobierno de Sánchez, denunciando incumplimientos del Ejecutivo sobre esta iniciativa.

La decisión de Junts de vetar todas las leyes que PSOE y Sumar lleven al Congreso ya tiene reacción en el Gobierno. Sólo unas horas después de que los de Puigdemont escenificaran su ruptura con Sánchez, la Cámara Baja ha decidido desbloquear la ley de Junts contra la multirreincidencia, que llevaba paralizada desde febrero.

El bloqueo de esta iniciativa es uno de los incumplimientos que denuncia desde hace meses Junts y que les ha llevado a romper con el Gobierno de coalición, provocando un "bloqueo legislativo" de la legislatura.

Y ante la acción, reacción. Por eso, este jueves por la tarde se ha convocado la ponencia de la ley sobre multirreincidencia de Junts para empezar a estudiar las enmiendas a puerta cerrada. La reunión será el próximo miércoles 12 de noviembre.

Una ley registrada en abril de 2024

Junts registró en abril de 2024 una reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Pleno aceptó tramitarla en septiembre de ese mismo año, pero luego el plazo para la presentación de enmiendas se fue ampliando durante semanas hasta febrero de 2025.

Después de registrarse esas enmiendas parciales, la proposición de ley se metió en un cajón.

Pero no ha sido hasta este jueves por la tarde, horas después del órdago de Junts, cuando ese cajón se ha abierto y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha convocado la ponencia para empezar a estudiar todas las enmiendas presentadas.

Este desbloqueo generará otro problema en el seno del Gobierno, ya que Sumar así como ERC, Bildu, Podemos y BNG, aliados parlamentarios de Sánchez, votaron en contra de la admisión a trámite de esta ley.

Sin embargo, la iniciativa legislativa -que al tener carácter orgánico requerirá el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara- podría salir adelante con el apoyo del PP, que votó a favor de su tramitación, como también hicieron PNV, Coalición Canaria y UPN. Incluso hay otra opción, ya que la aritmética parlamentaria haría factible que, en el caso de que el PSOE se quedase fuera del acuerdo, el texto fuera aprobado con los votos de PP, Vox y Junts, que suman 177 escaños en el hemiciclo y que coinciden en castigar a los delincuentes multirreincidentes.

