El PP exige elecciones ya porque 'la legislatura que nunca debió empezar ha llegado a su fin' tras el anuncio de 'veto total' de Junts

El PP también intensifica la presión en la comisión Koldo, acusando al ministro Ángel Víctor Torres de mentir sobre contratos durante la pandemia y ampliando la investigación a su entorno en Canarias.

El Partido Popular acusa a Pedro Sánchez de haber dependido del "chantaje independentista" y de hipotecar el interés general, generando incertidumbre y radicalización política.

Junts, a través de su portavoz Míriam Nogueras, ha comunicado que presentarán enmiendas a la totalidad contra cualquier proyecto legislativo del Ejecutivo, Sumar o PSOE, bloqueando la agenda parlamentaria.

El PP exige la convocatoria inmediata de elecciones tras el anuncio de Junts de vetar todas las leyes del Gobierno en el Congreso, lo que consideran el fin efectivo de la legislatura.

La portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha comparecido este jueves tras el anuncio de Junts de que presentará enmiendas a la totalidad a cada proyecto de ley. Para el PP "la legislatura ha llegado a su fin" y Pedro Sánchez debe convocar elecciones ya.

El movimiento, anunciado por Míriam Nogueras, portavoz de los de Carles Puigdemont en el Congreso, supone un "veto total" a la agenda legislativa del Gobierno. Y por ello, la portavoz popular en la Cámara Alta ha asegurado "esta legislatura que nunca debió empezar, ha finalizado".

Minutos antes, Alberto Núñez Feijóo marcaba el mensaje popular en redes sociales. Para el líder del PP, no sólo se ha constatado la quiebra definitiva del bloque de investidura, sino que también se demuestra la falacia de que el de Sánchez es "el Gobierno más estable de Europa".

Fuentes del PP insisten en responsabilizar al presidente del Gobierno de prorrogar "artificialmente" una legislatura que, desde su inicio, dependía del "chantaje independentista" y, ahora, "de la colonización institucional para sobrevivir".

La situación política queda, a juicio de los populares, completamente paralizada tras la "ruptura activa" de Junts. Desde Génova señalan que este grado de obstrucción parlamentaria "demuestra que la legislatura nunca tuvo sentido político" y que los españoles merecen poder pronunciarse de nuevo en las urnas.

Para los portavoces del PP, la ruptura escenificada por Junts anuncia la "parálisis total" del Gobierno. Y es que detrás del portazo de Junts, aparece el enquistamiento de la relación con Sánchez tras meses de "negociaciones estériles y desconfianza mutua".

Nogueras fue tajante a primera hora de la mañana: ninguna ley del Ejecutivo, de Sumar o del PSOE prosperará en lo que queda de mandato.

En el núcleo del conflicto está el desgaste del bloque que aupó a Sánchez tras las últimas elecciones. El apoyo de Junts –clave en la investidura– era ya frágil, pero la política de concesiones y la ausencia de avances sobre la amnistía, el catalán en la UE y las "competencias integrales de inmigración" para la Generalitat han dinamitado la interlocución.

Desde Madrid, la dirección popular considera que "Pedro Sánchez hipotecó el interés general”, generando incertidumbre y alimentando la radicalización política.

Sobrevivir a la corrupción

La tensión política se agrava por la necesidad de "supervivencia, cueste lo que cueste, frente a la corrupción que acosa a Sánchez", según el PP.

García anunció que el ministro Ángel Víctor Torres volverá a ser convocado en la comisión Koldo del Senado, por cuarta vez, después de que el último informe de la UCO de la Guardia Civil haya acreditado "sus mentiras" en sede parlamentaria.

El informe señala que Torres firmó contratos millonarios con la trama durante la pandemia, validó pagos por material sanitario defectuoso y mantuvo contactos directos con implicados en el caso, "que hasta ahora había negado".

El PP subraya que el ministro ejerció de "conseguidor" y llegó a amenazar a empleados públicos, todo ello mientras negaba en el Parlamento cualquier implicación personal.

En el seno de la comisión, los populares insisten en que Torres ha mentido reiteradamente y, por eso, será citado de nuevo para responder por las nuevas pruebas aportadas.

Además, la investigación se extenderá a su ex jefe de gabinete, Antonio Olivera, y a responsables de la compra de mascarillas en Canarias. El PP defiende que "la mentira y la corrupción no pueden salir gratis ni para Sánchez ni para su Gobierno", y exige responsabilidades políticas inmediatas.

Desde Génova, Feijóo advierte que el PSOE está "asfixiado por los escándalos y sin legitimidad para seguir dirigiendo el país". Opinan que la suma de bloqueo legislativo, ruptura interna y corrupción evidencia un "fin de ciclo" que sólo puede resolverse devolviendo la voz a los ciudadanos.