Ortega Smith ve "injusta" y "equivocada" la decisión de Vox de apartarle de la portavocía adjunta: "No lo puedo entender"

El diputado de Vox Javier Ortega Smith en un pleno del Ayuntamiento de Madrid. E.P.

Las claves nuevo Generado con IA Javier Ortega Smith califica de "injusta" y "equivocada" la decisión de Vox de apartarle de la portavocía adjunta en el Congreso, y se muestra sorprendido por el relevo. Carlos H. Quero, portavoz de Vivienda, sustituirá a Ortega Smith como portavoz adjunto, según Vox para dar prioridad a la "emergencia habitacional", argumento que Ortega Smith rechaza. El relevo confirma el descenso de Ortega Smith dentro de Vox, tras haber sido apartado previamente como secretario general y degradado en el Comité Ejecutivo Nacional. Ortega Smith ha mostrado distanciamiento con la dirección nacional y ha realizado críticas veladas, además de mantener diferencias públicas en política internacional y otros actos del partido.

Javier Ortega Smith ha calificado de "injusta" y "equivocada" la decisión de Vox de apartarle de la portavocía adjunta en el Congreso.

"No lo puedo entender", ha lamentado este jueves en una entrevista en Cope, en la que ha asegurado sentirse "sorprendido".

A Ortega Smith le sustituirá Carlos H. Quero, portavoz de Vivienda. Según el partido que lidera Santiago Abascal, el relevo busca poner el problema de la "emergencia habitacional" en primera línea.

Pero Ortega Smith ha desechado ese argumento.

"Eso se venía haciendo, la persona que me sustituye interviene prácticamente todas las semanas", ha indicado.

"No lo puedo entender, parece que si no es portavoz adjunto no podía intervenir, pero los hechos dicen lo contrario: lo venía haciendo", ha añadido.

"Mis intervenciones en el Congreso en ningún momento han sido polémicas para lo que defiende Vox, nunca se podrá decir que he subido a la tribuna a defender otra que no sea el proyecto, la dirección del grupo parlamentario nunca me ha hecho una llamada de atención ni una reprimenda, al contrario, siempre aplausos", ha explicado.

"No puedo comprender que se me retire, quienes han tomado la decisión sabrán por qué lo hacen".

Descenso de Ortega Smith

El movimiento de Vox confirma un nuevo descenso en la trayectoria de Ortega Smith. El punto de inflexión en realidad llegó hace años, en octubre de 2022, cuando Santiago Abascal lo relevó como secretario general, el cargo desde el que controló durante siete años el aparato del partido y la confección de listas.

Fue sustituido por Ignacio Garriga, hoy número dos del partido, y quedó apartado del núcleo duro. En enero de 2024 fue degradado a simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

Desde entonces, Ortega Smith ha mostrado cierta distancia con la dirección nacional. En 2025 acudió a la presentación del think tank Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, y pidió que Vox "escuche más a la sociedad civil". Aquello se entendió como una crítica velada.

Curiosamente, el propio Espinosa pidió el 25 de octubre en una entrevista con Efe que Abascal no prescindiera de Ortega Smith, al que definió como "una pieza sin la cual no se entendería el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del partido".

Justo una semana después, este martes, Vox decidió apartarle de la portavocía del Congreso.

En la entrevista en Cope, Ortega Smith ha lamentado que su asistencia al evento de Espinosa de los Monteros se haya usado como argumento para defenestrarle, y se ha remitido a las palabras que pronunció el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, cuando fue preguntado por este asunto en la habitual rueda de prensa de los lunes.

"Dijo que evidentemente somos un partido no sectario y que cualquiera de sus afiliados y cargos pueden acudir" a los eventos que deseen", ha recordado. Así, cree que su asistencia "no debería molestar a nadie" y, de hecho, ha dicho que "le hubiera gustado que acudieran más personas de Vox" porque "había muchas del PP y parecía un acto popular".

Desfile del 12-O

En los últimos meses, su relación con la dirección se ha ido enfriando en público. El pasado 12 de octubre, Ortega Smith acudió a la tribuna de autoridades para presenciar el desfile militar por la Fiesta Nacional, a pesar de que Abascal y el resto de la cúpula boicotearon el acto en señal de protesta contra el Gobierno.

Preguntado sobre la presencia de Ortega Smith, Abascal se limitó a responder: "No hago ninguna valoración".

En política internacional también hay diferencias. En febrero de este año, en plena polémica por el apoyo de Vox a Donald Trump pese a su amenaza de imponer aranceles a España, Ortega Smith advirtió públicamente que el partido "no debería comprar todas las políticas" del presidente estadounidense.

Por ahora, mantendrá su papel en la Comisión de Justicia y en el Ayuntamiento de Madrid.

La incógnita es si repetirá como candidato en 2027, algo que a día de hoy parece poco probable.