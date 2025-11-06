El embargo de armas a Israel, la ley de familias o la reforma de la Justicia: todas las leyes del Gobierno que vetará Junts

Junts sostiene que la legislatura queda bloqueada tras este anuncio, mientras que el Gobierno reitera su disposición al diálogo y asegura que cumple con sus compromisos.

El partido de Carles Puigdemont apoyará únicamente ciertas leyes previamente acordadas con el Gobierno, como la ley de atención a la clientela, la de economía social, la de movilidad sostenible y la ley ELA.

Entre las normas que Junts vetará figuran la ley de familias, la reforma de la Justicia, la ley de información clasificada, la ley de servicios digitales y la ley de comercio exterior y defensa, que contempla el embargo de armas a Israel.

"La legislatura queda bloqueada", ha asegurado su portavoz, Míriam Nogueras.

La formación de Carles Puigdemont ha detallado en un comunicado que entre las normas vetadas figuran la ley de familias, la de modernización de la Justicia, la de información clasificada, la de servicios digitales o la de comercio exterior y defensa, que incluye el embargo de armas a Israel.

También serán objeto de veto la ley de universalidad del sistema nacional de salud, la de industria y autonomía estratégica, la de equidad sanitaria o la reforma de la LOREG.

En total, 24 normas ya en tramitación y nueve más que llegarán próximamente al Congreso.

Si se atiende al comunicado oficial, Junts enumera el listado de leyes y afirma que "votará en contra". Sin embargo, fuentes del partido de Carles Puigdemont han matizado después a Efe que no apoyarán las normas que siguen en trámite parlamentario. Es decir, que no votarán que sí. Pero no aclaran si su posición será un voto negativo o una abstención, lo que aún podría dejar margen al Gobierno. [Lea aquí el comunicado íntegro de Junts] Lo que sí aclaran esas mismas fuentes es que Junts sí respaldará algunas normas: la ley de atención a la clientela, la de economía social, la de movilidad sostenible y el real decreto de ayudas para los enfermos de ELA, que piden convalidar cuanto antes. ¿Por qué estas normas sí? Según los de Puigdemont, son normas acordadas con el Gobierno antes de la ruptura. El PP exige elecciones ya porque 'la legislatura que nunca debió empezar ha llegado a su fin' tras el anuncio de 'veto total' de Junts ¿Y qué dice el Gobierno? Reiteran su "mano tendida" y su disposición al diálogo con todos los grupos "que quieran mejorar la vida de los ciudadanos". Subrayan que el Ejecutivo “cumple con sus compromisos” y que las medidas acordadas con Junts "o se han cumplido o están en vías de hacerlo".

En Moncloa insisten en mantener abiertos los canales de entendimiento, también tras la ruptura anunciada la pasada semana por Puigdemont.

Leyes que bloquean Ley de Familias. Ley de la universalidad del Sistema Nacional de Salud. Ley para consolidar la equidad y la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía. Ley de información empresarial sobre sostenibilidad. Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Ley de acciones colectivas para la defensa de los consumidores. Ley de administradores y compradores de créditos. Ley de prevención del consumo de bebidas alcohólicas para menores. Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Ley de inclusión social de las personas con discapacidad. Ley de Información Clasificada. Ley de servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación. Ley de responsabilidad patrimonial por daños derivados de la infracción del Derecho de la Unión Europea. Ley para prevenir la reduflación. Ley sobre comercio de emisiones de gases de efecto invernadero. Ley para modificar el Sistema Universitario. Ley de inclusión laboral de personas con discapacidad. Ley para la protección de la libertad de expresión. Ley sobre jurisdicción universal. Ley sobre comercio exterior y materia de defensa. Ley para la transposición de la directiva UE 2024/1226. Ley por el control, inspección y régimen sancionador de la pesca marítima. Ley para la regulación del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las administraciones públicas.