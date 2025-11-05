El Tribunal Supremo celebrará este miércoles la tercera jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, donde está previsto que declaren el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato y la excargo de Moncloa Pilar Sánchez Acera, así como media docena de periodistas.

El juicio empezará a las 10:00 horas con la declaración como testigo de Lobato, quien hace casi un año -el 29 de noviembre de 2024- compareció durante la fase de investigación ante el instructor, Ángel Hurtado. El magistrado le citó a raíz de la noticia publicada en ABC en la que se afirmaba que Moncloa le había filtrado información relativa a Alberto González Amador, novio de Ayuso.

En concreto, se refería al contenido del correo electrónico del 2 de febrero por el que la defensa de González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía para evitar la cárcel. Se trata del mismo 'email' por el que se juzga al fiscal general, acusado de filtrarlo a la Cadena SER la noche del 13 de marzo de 2024.

Lobato aportó el contenido de su teléfono al Supremo para que se contrastara con el acta notarial que también entregó y en la que se recogen mensajes donde consta que Sánchez Acera le envió la mañana del 14 de marzo -antes de que la Fiscalía publicara su nota de prensa- un 'pantallazo' del correo del 2 de febrero y le animaba a usarlo contra Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Según las pesquisas, a las 8:29 horas del 14 de marzo, la entonces cargo de Moncloa le envió la imagen y le dijo: "Cuidado con los datos personales". Minutos después, le insiste a Lobato: "Sácasela en la pregunta (...) Un quién miente señora Ayuso, usted o su novio?".

Del intercambio de mensajes de WhatsApp se aprecia que Lobato le preguntó a Sánchez Acera si la carta se había publicado en "algún sitio". "La carta cómo la tenemos", añadió, a lo que ésta le contestó: "Porque llega, la tienen los medios".