Las confesiones de Juan Carlos I: del 'rara vez lloré tanto' como con el 11-M al 'le dije a Bush que Zapatero se equivocó' con EEUU

En sus memorias, también reflexiona sobre el legado de Franco, la transición democrática y episodios personales como la muerte de su hermano Alfonso y la convivencia con su nieto Froilán en Abu Dabi.

Recuerda momentos clave de su reinado, como el 23-F, la lucha contra ETA y el impacto emocional del 11-M, así como su mediación en crisis diplomáticas con Estados Unidos y su célebre enfrentamiento con Hugo Chávez.

El rey emérito aborda temas personales como su matrimonio con Sofía, sus "deslices" sentimentales, la relación con sus hijos y nietos, así como la repercusión del caso Nóos en su familia.

Juan Carlos I publica sus memorias en Francia, donde repasa su papel en la monarquía parlamentaria, expresa su deseo de volver a España y reconstruir la relación con su hijo, y dedica el libro a su familia, excluyendo a la reina Letizia.

Este miércoles ha salido en Francia Reconciliación, las memorias de Juan Carlos I, dedicadas "a su familia —menos a la reina Letizia— y a todos los que le acompañaron en la Transición democrática".

A sus 87 años, el Emérito, desde Abu Dabi, reivindica su papel en la monarquía parlamentaria y dice que quiere volver a España y encauzar la relación con su hijo.

Son más de 500 páginas, editada por Stock y narrada en primera persona. Aquí repasamos sus confesiones.

Corona y su familia "No olvides que heredas un sistema político que yo forjé. Me puedes excluir sobre el plano personal y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas. Entre los dos, solo hay un paso" "Espero sobre todo, mientras viva, tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar." "No ayudó a la cohesión familiar" (sobre Letizia) "Espero sobre todo, mientras viva, tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y, sobre todo, regresar a España, a mi hogar" Le habría gustado "tejer lazos privilegiados" con sus nietas Leonor y Sofía.

Sofía y los "deslices" "Nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa Sofi, mi reina". "Hice todo lo posible, a pesar de mis torpezas, por velar por su bienestar y comodidad" (sobre la reina Sofía). "Sigo muy unido a mi mujer, que conserva toda mi admiración y mi afecto. No hay nadie igual a ella en mi vida y así seguirá siendo, aunque nuestros caminos se hayan separado desde mi marcha de España Lamenta "amargamente" que no haya ido a verle a Abu Dabi, lo que achaca al posible deseo de no "enfadar a su hijo". Reconoce "desvíos sentimentales" y "algunos deslices", de los que apenas da detalles, pero asegura que "la mayor parte" de las "relaciones extraconyugales" que se le atribuyen son "totalmente ficticias". Sin citar a Corinna Larsen, el monarca asegura que "una relación particular" fue "hábilmente instrumentalizada", lo que tuvo "duras consecuencias para (su) reinado".

23-F "Jamás en mi vida he demostrado tanta autoridad". "La historia de España se jugaba en ese momento preciso". "Era un rey constitucional, pero sobre todo el jefe de las fuerzas armadas, su antiguo compañero de armas y había sido designado por Franco". "Hablaba con aplomo y persuasión porque sabía que el destino de la Corona y del país estaba en juego". "Aquella larga noche no hubo uno sino tres intentos de golpe de Estado: el del teniente coronel Tejero y del general Milans del Bosch, el más conocido y visible; el de Armada, muy doloroso en el plano personal; y el de los falangistas que querían sumarse para volver al orden franquista". "La mitad apoyaba la rebelión pero no osaba desobedecerle".

ETA "Sabía que al final seríamos más fuertes que ellos, que terminaríamos por ganar esa batalla (contra ETA), que fue la más dura y la más dolorosa de mi reinado". "Una herida personal, aún difícil de curar". "Jamás bajé los brazos frente a ETA, una de las organizaciones más asesinas de Europa desde la Segunda Guerra Mundial". "Aprendí a vivir con la amenaza de atentados contra mí y mi familia, está incluido en el salario".

11-M "La jornada del 11 de marzo de 2004 será una fecha clave para el país y para mí. Me atormenta aún. Fue un traumatismo nacional y personal, una pesadilla de la que no salí indemne" "Rara vez he llorado tanto". "Rápidamente decidí dirigirme a la nación bajo la conmoción. Era la primera vez desde el intento del golpe de Estado (1981), al margen de mis discursos de Navidad. Las otras dos veces fueron para anunciar la muerte de Adolfo Suárez, el 23 de marzo de 2014, y para anunciar mi abdicación".

Diplomacia con EEUU Le dijo al entonces presidente de EEUU George W. Bush que José Luis Rodríguez Zapatero "se equivocó" por su actitud "antiestadounidense" al no honrar la bandera del país en un desfile militar en 2003, cuando le faltaba un año para ser presidente del Gobierno. "Pido disculpas por la actitud de Zapatero. Ha cometido un error político cuando era secretario general del Partido Socialista (y líder de la oposición). Pero ello no debe dañar la relación entre los dos países, que es una relación fundamental". "Todos sabemos cómo la bandera es sagrada para ellos (los estadounidenses)", señala el monarca, que lamenta la actitud de Zapatero que considera "desproporcionada". "La relación entre Washington y Madrid estaba bajo mínimos". "Fue así que obré por el deshielo de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países, desbloqueando una situación de crisis. Sin mi intervención, las tensiones se habrían agravado con toda seguridad".

"¿Por qué no te callas?" a Hugo Chávez "A pesar de que yo no quería, el ‘¿por qué no te callas?’ se convirtió en un eslógan de resistencia política". "Mis relaciones con todos los jefes de Estado fueron respetuosas, menos una vez". "El presidente venezolano Hugo Chávez logró sacarme de mis casillas". "Me hierve la sangre de rabia. Zapatero me tiraba de la chaqueta para impedir que interviniese".

Cristina y el 'caso Nóos' "Es mi hijo Felipe, una vez nombrado Rey, quien decide, justo en los 50 años de Cristina, retirarle el título". "Ella no se esperaba un regalo semejante de cumpleaños de parte de su hermano". "La Casa Real nunca se ha inmiscuido en el proceso judicial. Es lo que repetí en mis discursos: 'La Justicia es la misma para todos'". "Ha tenido discusiones tremendas" (con su hija Cristina). "Pero nunca me ha cortado el contacto con mis nietos, que me parecen formidables". "Ahora que estoy recluido en Abu Dabi me pregunto si hice lo correcto. Hemos sabido dejar atrás nuestras diferencias y nuestras penas para preservar nuestra relación de padre a hija".

Franco "Entendí que Franco, que estaba a punto de nombrarme sucesor, no quería hacerme cargar con el peso de dramas de la Guerra Civil". "El mismo Franco estaba seguro de que mi monarquía no podía ser falangista. Me dijo: 'Yo no puedo hacerlo, usted hará la apertura'". "Mi monarquía debía ser inclusiva, democrática, para instalarse de forma duradera en España. Sin el PCE, esta democracia no sería total".

Froilán "Una satisfacción que ilumina el día a día". "Podía ayudarle a encontrar trabajo y un apartamento". "En un día se acomodó a una vida sana y recta. Empezó a hacer deporte y régimen. Se dedicó intensamente a su trabajo. Se ocupaba de la logística de la COP28. Era el primero en llegar al despacho y el último en marcharse". "Le acogí bajo mis alas y le di un marco estable y la oportunidad de construirse un destino. Ha tomado su impulso y su camino con total independencia". "Nada produce más satisfacción que tener a su nieto al lado". "Hazte huevos fritos, son buenos y fáciles. No olvides poner un poco de aceite de oliva cuando calientes la sartén". "Mi papel era antes ocuparme de los demás. Ahora es él quien se preocupa por mí. Los papeles se han cambiado. Su compañía me alegra y su amabilidad me emociona. Pese a las vicisitudes de la Corona seguimos siendo una familia".