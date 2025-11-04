El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que, en sus palabras, no cumplir con Junts, es decir, no cumplir con Cataluña, tiene consecuencias: "Ya basta de tantos incumplimientos".

En un acto en Cataluña, Turull ha remarcado que hay que priorizar la defensa y protección de las clases medias y trabajadoras ya que, a su juicio, son los garantes de la cohesión y del ascensor social: "Defendemos bajar la presión fiscal y que el esfuerzo familiar tenga recompensa".

Asimismo, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "calla ante cualquier agravio del país" y por eso ha reivindicado tener, textualmente, mentalidad de Estado.

Turull ha destacado la importancia de tener las competencias en materia de inmigración y ha dicho que quieren sentirse "responsables" de todo lo que preocupa a los catalanes, tengan o no las competencias.