Turull alerta que no cumplir con Junts tiene consecuencias: "Ya basta de tantos incumplimientos"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado que, en sus palabras, no cumplir con Junts, es decir, no cumplir con Cataluña, tiene consecuencias: "Ya basta de tantos incumplimientos".
En un acto en Cataluña, Turull ha remarcado que hay que priorizar la defensa y protección de las clases medias y trabajadoras ya que, a su juicio, son los garantes de la cohesión y del ascensor social: "Defendemos bajar la presión fiscal y que el esfuerzo familiar tenga recompensa".
Asimismo, ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, "calla ante cualquier agravio del país" y por eso ha reivindicado tener, textualmente, mentalidad de Estado.
Turull ha destacado la importancia de tener las competencias en materia de inmigración y ha dicho que quieren sentirse "responsables" de todo lo que preocupa a los catalanes, tengan o no las competencias.
El novio de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez centran el segundo día de juicio al fiscal general
El Tribunal Supremo continúa escuchando este martes a testigos en el segundo día del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre los que destacan el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez.
Son dos de las testificales que previsiblemente acapararán más atención en el juicio en el que García Ortiz afronta peticiones de entre 4 y 6 años de cárcel por la presunta filtración de un correo en el que el abogado de González Amador reconocía en su nombre dos delitos contra Hacienda en busca de un pacto con el fiscal que le investigaba que le fuera favorable.
Ante el juez instructor, la pareja de Ayuso explicó que, entre pelear judicialmente o buscar una conformidad, pidió a su abogado que hiciese lo que fuese "más rápido y sin ruido" para que aquello pasase "lo más desapercibido posible".
González Amador continúa procesado por ese presunto fraude de 350.951 euros a Hacienda e investigado por corrupción en los negocios.
Miguel Ángel Rodríguez, por su parte, admitió al juez que envió a periodistas un mensaje en el que atribuía la iniciativa del pacto a Fiscalía y decía que lo había retirado por "órdenes de arriba". Aquello, dijo, no fue "información" sino una suposición que pudo "intuir, colegir, adivinar" porque tiene el "pelo blanco".
