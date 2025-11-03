Podemos exige a IU excluir a Sumar como condición para llegar a pactos electorales: "Son un fracaso. Hay que elegir"

El secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa.

La izquierda se agita ante las futuras elecciones autonómicas en varias comunidades. La pugna entre Podemos y Sumar sigue tan viva que los morados ya exigen a Izquierda Unida que se decida: o ellos o "el fracaso" que representan los de Yolanda Díaz.

Este lunes el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha retado a IU a escoger en los futuros comicios autonómicos, como en Andalucía o en Castilla y León, entre configurar alianzas electorales con Podemos u optar por mantener el "experimento" de Sumar, que ha tildado de "fracaso" y que, a su juicio, ha sido perjudicial para la izquierda alternativa al PSOE.

En el caso de las elecciones en Extremadura, adelantadas al 21 de diciembre, el Movimiento Sumar no tiene representación, por lo que Podemos está a favor de reeditar la coalición con IU, pese a las reticencias que la formación de Ione Belarra había expresado hasta ahora para volver a aliarse con los partidos que integran el Gobierno de Pedro Sánchez.

En esta comunidad, los morados argumentan que Unidas Podemos -Podemos e IU- representa a una "izquierda fuerte y transformadora" que "podrá lograr desalojar al PP de Extremadura".

Sin embargo, esta confluencia con Izquierda Unida no existe, por ahora, en Andalucía y Castilla y León, donde la dirección estatal de Podemos ha expresado su voluntad de concurrir en solitario. Sin embargo, Fernández ha abierto este lunes la posibilidad de construir las candidaturas "más amplias posibles" y "verdaderamente transformadoras".

"Es el momento de elegir"

Todo ello con el foco puesto en Izquierda Unida pero dejando a Sumar fuera de la ecuación, exigiéndoles que elijan. De esta forma, Podemos mantiene así su rechazo a unirse a la coalición Por Andalucía, firmada por IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

"Si IU en Castilla y León y en Andalucía quiere trabajar codo con codo con Podemos para poner a la izquierda en pie, podremos llegar a acuerdos; o si quiere continuar con el proyecto Sumar, que yo creo que se ha demostrado que es un fracaso total y que ha perjudicado muchísimo a la izquierda de este país. Yo creo que llega el momento en el que tiene que elegir y tomar una decisión", ha opinado Fernández, lanzando así un órdago a los de IU.

De hecho, Pablo Fernández ha criticado que ahí donde está presente Sumar, como en el caso del Gobierno central, la postura es de "subordinación al PSOE" y la deriva es que los votos de la izquierda alternativa sólo han servido para políticas conservadoras.

Frente a esto, ha reivindicado que Unidas por Extremadura es una coalición que pone a la "izquierda alternativa en pie", ha tenido buen funcionamiento y resultados en los muchos años en los que lleva en marcha y puede ser la alternativa para desbancar al PP, al augurar que el PSOE no será capaz de ello porque su candidato, Miguel Ángel Gallardo, está procesado.

También ha defendido que la confluencia Podemos-IU a nivel extremeño evoca el antiguo espacio Unidas Podemos, la alianza estatal que forjaron Podemos e IU antes de la irrupción de Sumar y que, según ha resaltado, logró importantes hitos para el espacio de la izquierda alternativa.