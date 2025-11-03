Abascal relega a Ortega Smith: deja de ser portavoz adjunto de Vox en el Congreso y le sustituye Carlos H. Quero

Ortega Smith mantiene sus funciones en la Comisión de Justicia y en el Ayuntamiento de Madrid, pero continúa perdiendo peso en la estructura nacional del partido.

Javier Ortega Smith continúa perdiendo peso en Vox. El que durante años fue uno de los hombres más fuertes del partido ha sido apartado de la portavocía adjunta del Grupo Parlamentario en el Congreso.

En su lugar, según ha anunciado este lunes el partido, asciende el diputado malagueño Carlos H. Quero, hasta ahora portavoz nacional de Vivienda, que se convierte en nuevo portavoz adjunto en la Cámara Baja.

El nombramiento forma parte de una remodelación interna con la que Vox pretende "hacer de altavoz a uno de los principales problemas por los que atraviesan los españoles: el de la emergencia habitacional".

La nueva dirección del grupo queda configurada con Pepa Millán como portavoz principal y los diputados José María Figaredo, María Ruiz y Carlos H. Quero como adjuntos.

Ortega Smith mantendrá su papel en la Comisión de Justicia y en el Ayuntamiento de Madrid.

El movimiento confirma un nuevo descenso en su trayectoria. El punto de inflexión llegó en octubre de 2022, cuando Santiago Abascal lo relevó como secretario general, el cargo desde el que controló durante siete años el aparato del partido y la confección de listas.

Fue sustituido por Ignacio Garriga, hoy número dos del partido, y quedó apartado del núcleo duro. En enero de 2024 fue degradado a simple vocal del Comité Ejecutivo Nacional.

Desde entonces, Ortega Smith ha mostrado cierta distancia con la dirección nacional. En 2025 acudió a la presentación del think tank Atenea, impulsado por Iván Espinosa de los Monteros, y pidió que Vox "escuche más a la sociedad civil". Aquello se entendió como una crítica velada.

Curiosamente, el propio Espinosa pidió el 25 de octubre en una entrevista con Efe que Abascal no prescindiera de Ortega Smith, al que definió como "una pieza sin la cual no se entendería el nacimiento, el crecimiento y el desarrollo del partid".

Apenas unas semanas después, el dirigente madrileño pierde otro puesto relevante.

La incógnita es ahora si repetirá como candidato en 2027, algo que a día de hoy parece poco probable.

Carlos H. Quero

El ascenso de H. Quero forma parte de una estrategia de Vox con la que busca dar visibilidad a "figuras emergentes" del partido.

Quero fue incluido por Abascal en febrero en la mesa nacional de portavoces sectoriales, un grupo de doce personas con la misión de explicar las propuestas del partido en temas como vivienda, seguridad, empleo o política social.

En ese equipo también figuran José Antonio Fúster (portavoz nacional), Pepa Millán (Congreso), Jorge Buxadé (Parlamento Europeo), José María Figaredo (Economía), Samuel Vázquez (Seguridad), Rodrigo Alonso (Campo y Trabajo), Rocío de Meer (Políticas Sociales), Isabel Pérez Moñino (Agenda España), Julia Calvet (Juventud) y Ainhoa García (Familia y Asuntos Locales).