El ministro de Transformación Digital y Función Pública y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de convertir la sanidad de la región "en un negocio" y de asfixiar a las universidades con recortes en su financiación.



En una entrevista con EFE, López, que será candidato en las próximas elecciones a la presidencia madrileña de 2027, en las que está convencido de que ganará a Ayuso, defiende que la financiación extraordinaria que llega a las universidades públicas de la comunidad procede del Gobierno central.



El ministro cree que el PP está apostando por la universidad privada frente a la pública y considera que no es una estrategia casual.