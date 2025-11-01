El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que busca forzar al PP a posicionarse sobre la propuesta de condonación de deuda autonómica formulada por el Gobierno central, con la que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de euros de déficit regional.

Los socialistas llevan esta proposición no de ley —iniciativa no vinculante— al Pleno del Congreso después de que el Consejo de Ministros aprobara en el mes de agosto el anteproyecto para asumir hasta 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades.

Sin embargo, varios gobiernos del PP y la propia dirección 'popular' anticiparon un bloque común de rechazo a esta condonación de la deuda, aunque hubo algunos 'barones' que abrieron la puerta a aceptar esta quita, algo en lo que confía que acabe ocurriendo el Gobierno central.