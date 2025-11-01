-
El PSOE forzará una votación en el Congreso para obligar al PP a posicionarse sobre la quita de la deuda a las CCAA
El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso de los Diputados con la que busca forzar al PP a posicionarse sobre la propuesta de condonación de deuda autonómica formulada por el Gobierno central, con la que el Estado asumirá hasta 83.252 millones de euros de déficit regional.
Los socialistas llevan esta proposición no de ley —iniciativa no vinculante— al Pleno del Congreso después de que el Consejo de Ministros aprobara en el mes de agosto el anteproyecto para asumir hasta 83.000 millones de euros de deuda de las comunidades.
Sin embargo, varios gobiernos del PP y la propia dirección 'popular' anticiparon un bloque común de rechazo a esta condonación de la deuda, aunque hubo algunos 'barones' que abrieron la puerta a aceptar esta quita, algo en lo que confía que acabe ocurriendo el Gobierno central.
El PNV cree que Sánchez no contó "nada nuevo" en el Senado y se alegra de no haber participado en "ese circo mediático"
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, considera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no aportó "nada nuevo" durante la comparecencia este jueves en la comisión del Senado que investiga el 'caso Koldo', y cree que su partido hizo bien en no participar en lo que tacha de "circo mediático".
La nacionalista vasca ha respondido así, en una entrevista de RNE, al ser preguntada sobre si le parecieron suficientes las explicaciones que dio Sánchez en la Cámara Alta.
Vaquero sostiene que el jefe del Ejecutivo "no contó nada nuevo que no hubiera contado hasta ese momento". "Aparte de lo que ya sabíamos, no aportó nada nuevo", ha insistido.
Por otro lado, Vaquero ha considerado que es "necesario" que el Gobierno presente su proyecto de Presupuestos Generales de 2026 y, aunque admite que la ruptura de Junts ha complicado la legislatura, cree que no es imposible alcanzar acuerdos para sacar adelante las cuentas. De entrada, adelanta que se puede dar "prácticamente por hecho" el voto favorable de los nacionalistas vascos.
El Gobierno de Aragón afirma que "los aragoneses no quieren unas nuevas elecciones autonómicas ahora"
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, afirmó a última hora del viernes, en Calamocha (Teruel), que "los aragoneses no quieren unas nuevas elecciones autonómicas ahora" y apostó por aprobar los Presupuestos de 2026 para mejorar los servicios públicos, "y para eso se necesita apoyo parlamentario", considerando que "la relación con Vox tiene que ser de equilibrio".
El Gobierno de Aragón quiere que los Presupuestos de 2026 tengan respaldo "suficiente", apostando por "seguir adelante con el proyecto para finalizar la legislatura", lo que requiere "que ninguna formación política active el bloqueo de la legislatura".
Vaquero aseguró que Vox "tiene una responsabilidad" y se mostró convencida de que el Gobierno de Jorge Azcón no va a mostrar "confrontación" como ahora "se está tratando de propiciar", según Europa Press.
