Dirigentes del PP han coincidido este jueves en calificar de "atropellado" el interrogatorio que el senador del Grupo Popular Alejo Miranda de Larra ha realizado al presidente del Gobierno en la comisión de investigación del 'caso Koldo'.

También están de acuerdo en que Pedro Sánchez ha incurrido en "excesivas evasivas" e "inconcreciones", por lo que no descartan que el PP pueda volver a citarle en el Senado.

Así lo trasladan a Europa Press diferentes cargos del partido tras cinco horas de comparecencia de Sánchez, quien ha admitido que "en alguna ocasión" ha podido cobrar gastos en efectivo del PSOE en su condición de secretario general, aunque nunca por encima de mil euros y que fueron "anecdóticos".

Además, ha negado sobresueldos en el PSOE y ha reconocido que el exministro José Luis Ábalos fue de su "máxima confianza", pero que sus "hábitos personales" le repugnan.

En Génova consideran que en los medios de "todos los países" se va a ver a un presidente del Gobierno que no ha respondido a "las preguntas sobre la corrupción de su familia, su partido y su Ejecutivo". "El objetivo está conseguido", han proclamado fuentes de la dirección del PP.

Sin embargo, en las filas del PP no todos sus cargos son tan optimistas y creen que, después de más de un año y medio amagando con citar a Sánchez en el Senado, no se han cumplido las altas expectativas que el PP había puesto con en esta comparecencia.

"Acelerado"; "invasivo"; "atropellado"; "se ha pasado de frenada"; "inquisidor", son algunos de los calificativos que han utilizado en privado dirigentes del PP consultados por Europa Press para referirse al interrogatorio de Alejo Miranda.