Sánchez matricula a su hija en una universidad privada y católica que su propio Gobierno podría cerrar en 2028

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el Senado. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez ha matriculado a su hija Carlota en ESIC University, una universidad privada católica en Madrid, para estudiar un doble grado en ADE y Marketing. El Gobierno de Sánchez ha promovido un decreto que podría cerrar universidades privadas, incluido el centro donde estudia su hija, al exigir un mínimo de 4.500 alumnos. El decreto ha generado controversia con la Comunidad de Madrid, que ha anunciado un recurso legal, advirtiendo que podría afectar a más de 10,000 estudiantes.

Pedro Sánchez ha matriculado a su hija menor, Carlota Sánchez Gómez, de 18 años, en ESIC University, una universidad privada católica ubicada en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

La decisión coincide con la ofensiva legislativa del propio Gobierno contra este tipo de centros.

La joven de 18 años, según ha adelantado Libertad Digital, comenzó en septiembre de este año un doble grado en ADE y Marketing en inglés en esta universidad, gestionada por los Padres Reparadores o sacertotes del Sagrado Corazón de Jesús.

El grado cuesta 12.900 euros al año y dura cinco años, según la web de ESIC University.

El propio Sánchez se refirió a estos centros el pasado 31 de marzo como "chiringuitos educativos" que funcionan como "una máquina expendedora de títulos" a los que había que poner fin.

De hecho, el centro en el que estudia su hija figura entre los que podrían verse afectados por el Real Decreto 905/2025, aprobado el 7 de octubre, que endurece los requisitos para operar como universidad en España.

La norma, impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, obliga a tener 4.500 alumnos matriculados en titulaciones oficiales.

Según los datos del curso 2023-2024, la universidad donde ahora estudia Carlota Sánchez cuenta con 2.539 estudiantes, menos de la mitad del mínimo exigido.

De no alcanzar esa cifra antes de octubre de 2028, el centro podría perder su autorización.

El decreto también exige ofrecer diez grados, seis másteres y tres doctorados, y captar un 2% del presupuesto mediante proyectos de investigación competitivos.

El caso de ESIC no es único.

Otras cuatro universidades privadas madrileñas —CUNEF, UNIE, UDIT y Villanueva— se encuentran en la misma situación. En total, 14 de las 41 universidades privadas españolas no cumplirían con los criterios fijados por el Gobierno, según los cálculos del sector.

La norma, publicada en el BOE el 8 de octubre, tiene carácter retroactivo, aunque da margen hasta 2028 para adaptarse. Es decir, afecta tanto a las universidades de nueva creación como a las ya existentes.

Ese decreto ha generado una batalla política con Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado ya un recurso ante los tribunales y acusa al Gobierno de Sánchez de "atacar a las universidades privadas" e "invadir competencias autonómicas".

Desde la Comunidad de Madrid advierten de que la norma podría dejar sin centro a más de 10.000 alumnos. Entre ellos, la hija de Sánchez.

Universidades privadas

El propio Sánchez también estudió en un centro privado de inspiración católica: el Real Colegio Universitario María Cristina, vinculado a los agustinos y situado en El Escorial, entonces adscrito a la Universidad Complutense.

Actualmente, ese centro depende de la universidad privada San Pablo CEU, de Madrid. Además, Sánchez realizó su tesis doctoral en la Universidad Camilo José Cela, también privada.

El entorno familiar mantiene una trayectoria similar. David Sánchez, el hermano músico del presidente, cursó Económicas y Empresariales en la Universidad Pontificia Comillas, otro centro privado.

Y Begoña Gómez también hizo un curso de Dirección de Empresas y Marketing en ESIC University.