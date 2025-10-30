Las frases más polémicas de la comparecencia de Sánchez: "Los hábitos personales de Ábalos me decepcionan y repugnan"

El presidente Pedro Sánchez, este jueves durante su comparecencia en la comisión del 'caso Koldo' en el Senado. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pedro Sánchez admitió recibir pagos en efectivo del PSOE para liquidar dietas, asegurando que el proceso es legal. El presidente evitó responder preguntas sobre donaciones a su campaña y negó la participación de su esposa en el rescate de Air Europa. Sánchez calificó la comisión de investigación como un "circo" y criticó los hábitos personales de Ábalos tras la filtración de audios. El presidente desvió preguntas hacia temas como la Gürtel y la Policía patriótica del Gobierno de Rajoy durante su comparecencia.

El presidente Pedro Sánchez ha reconocido este jueves en el Senado que cobró del PSOE sumas en metálico en sobres, aunque ha asegurado que se trata de un procedimiento completamente legal, para liquidar sus dietas mediante la presentación de facturas.

Durante su comparecencia en la comisión del caso Koldo, ha eludido las preguntas sobre cuándo y qué cantidades recibió por este procedimiento, así como sobre el origen de las donaciones a su campaña de primarias, escudándose en expresiones como "no recuerdo" o "no me consta".

Pedro Sánchez ha recalcado que su mujer, Begoña Gómez, no tuvo ninguna intervención en el rescate millonario de Air Europa, y ha negado la presunta financiación del PSOE.

"Eso no es objeto de esta comisión" es la fórmula que ha esgrimido para negarse a contestar preguntas sobre los escándalos de su hermano, David Sánchez, y de su suegro, Sabiniano Gómez, que regentaba el negocio de saunas y prostíbulos a través de la sociedad San Bernardo 36 SL.

Sánchez ha jugado a la ofensiva y ha eludido varias de las preguntas hablando sobre la Gürtel, sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso y sobre la Policía patriótica del Gobierno de Rajoy.

Estas son algunas de las frases más destacadas de la comparecencia de Sánchez:

"Estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura", ha dicho a la pregunta de si recibió del PSOE sobres con dinero en metálico, como Ábalos y Koldo, "el pago en metálico es completamente legal: dietas, manutención, desplazamientos... Y siempre, siempre, siempre con justificantes"

"Mi mujer no tuvo nada que ver con el rescate de Air Europa".

"Los hábitos personales de Ábalos, cuando hemos conocido esos audios, no sólo me decepcionan. Me repugna y lo rechazo completamente".

"Esto es una comisión de difamación, no de investigación. Es un circo".

"Que mi suegro que en paz descanse pudiera donar como particular, no tengo información, no puedo responder" (preguntado por el PP sobre si su suegro Sabiniano Gómez hizo donaciones al PSOE o a su campaña de primarias).

"No me consta", ha dicho sobre si su campaña para las primarias del PSOE recibió donaciones de más de 50.000 euros, o bien de la constructora Servinabal (de la que era accionista Santos Cerdán) o de la sociedad San Bernardo 36, con la que la familia de Begoña Gómez gestionaba el negocio de la prostitución.

"La corrupción sistémica y la Policía patriótica salió de la Moncloa. A mí no me han repartido dinero en cajas de puros".

"Las encuestas son un instrumento más de propaganda, en este caso al servicio del PP".

"Fue una decisión que no tomé yo, se decidió que fuera Koldo García, no hay mucho más que añadir" (sobre por qué Koldo fue el encargado de vigilar sus avales en las primarias del PSOE).

"Desconocía que pesaban sanciones de la UE sobre Delcy Rodríguez. Nosotros impedimos que pudiera pisar suelo europeo. Es muy frecuente que visiten España ministros y primeros ministros [de otros países] sin que el Gobierno lo sepa".

Sobre su relación Aldama: "No recuerdo cuándo le conocí, supongo que apareció en un mitin del PSOE, también salieron fotos del cumpleaños de Ábalos... Le puedo garantizar que con el señor Aldama no he tenido ninguna relación, absolutamente ninguna".

"Todo lo que usted está comentando ha sido desmentido por la propia Leire Díez" (sobre si dio instrucciones para que la fontanera de Ferraz buscara "algo gordo" contra el teniente Balas de la UCO y extorsionara a los fiscales Grinda y Stampa).

"Eso no es objeto de esta comisión" (preguntado sobre si su hermano vivía en Elvas, población portuguesa en la que también tenían su sede varias empresas vinculadas a Aldama).

"El PSOE es una organización que tiene 146 años de vida. Nosotros chantajes y amenazas, ninguna".

"Cuando Casado denunció la comisión del hermano de Ayuso, lo que hizo el PP fue poner al amigo del narco, Alberto Núñez Feijóo, al frente del PP".

"Sólo hay una Gürtel, tiene su residencia en una sede pagada con dinero negro, lleva el logo del PP y la calle es Génova 13. Eso lo sabe toda España y es la verdad que no pueden soportar" (lo ha dicho en su alegato final, que traía escrito).

"Tengo que agradecer la imparcialidad del presidente de la comisión. Es un sarcasmo".