Aznar pide "centralidad" y fraguar "una mayoría que garantice la convivencia" en España frente a los "extremistas"

Aznar presenta su libro "Orden y libertad", donde analiza el papel de España en la geopolítica mundial y critica los discursos políticos extremos.

El expresidente del Gobierno aboga por una mayoría política que pueda asegurar la convivencia en España, sugiriendo que el espacio de la centralidad no se está aprovechando adecuadamente.

Aznar elogia a Alberto Núñez Feijóo como líder "prudente" y "centrista", destacando su enfoque de no alimentar la frustración ciudadana.

José María Aznar destaca la necesidad de "centralidad" política en España para garantizar la convivencia, alejándose de los "extremismos".

Cuando el PP todavía estaba haciendo diagnóstico de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado, José María Aznar ha pedido "prudencia".

El expresidente del Gobierno ha apelado a la "responsabilidad ciudadana" frente a la "pérdida de la responsabilidad política" en un contexto político en el que "partidos populistas" como Vox y el PSOE quieren "acabar con la convivencia" en España.

Aznar ha ensalzado la figura de Alberto Núñez Feijóo como líder "prudente" y "centrista", porque no alimenta "la frustración" ciudadana con una moción de censura a Sánchez que no prosperaría.

Para el exlíder del PP, en democracia sólo hay dos métodos para efectuar el cambio político: "la moción de censura y las elecciones". Y en este momento, los populares no tienen los "materiales" para esa moción.

Por lo que ha pedido paciencia y la responsabilidad de "no inhibirse" en unos futuros comicios que, espera, "sean pronto".

Aznar ha presentado este jueves en Madrid su último libro: Orden y libertad. Un ensayo político que, según su autor, navega entre los nuevos órdenes mundiales, el papel de España en la aritmética geopolítica y la irrupción de la IA en nuestras vidas.

En la presentación del nuevo tomo, Aznar ha realizado un análisis crítico de los discursos de los "extremos" políticos españoles.

"El actual presidente llega al Congreso diciendo que quiere levantar un muro para apartar a la mitad de España", mientras que ha denunciado que "Vox también llega diciendo quieren el muro pero para echarlos a ellos [al PSOE]".

Pero, pese a la "ansiedad" de cambiar este tablero político "extremista" que el expresidente palpa en las calles, Aznar ha explicado que "alimentar la frustración, es es alimentar las posiciones extremistas."

Y se ha compadecido de la posición que le toca asumir a Feijóo como líder de la oposición.

Porque, como ha afirmado, ser opositor político es una situación desgraciada, es eso como el que oposita. "Cuando me examine, si tengo suerte la termino, pero a ver si llega el examen", ha ironizado.

Sin embargo, para Aznar la clave está en "tener una mayoría que garantice la convivencia en el país". Y para eso, "hay que procurar que el espacio de la centralidad lo aprovechen los españoles", ya que "ahora no se está aprovechando".

Desde el centro

Aznar ha defendido que España "tendría una oportunidad formidable en la política internacional si desde centro transmitiéramos que se puede afrontar el cambio". Reconociendo su percepción de que actualmente no existe capacidad para gestionar transformaciones políticas constructivas.

También ha ensalzado el plan para la inmigración del líder del PP -con el que se siente identificado- para un flujo migratorio legal, asimilable y vinculado a las tradiciones de España, frente al "buenismo" y "retraso intelectual" de la izquierda sobre los retos futuros de España.

El expresidente ha añadido que la inmigración no puede sustituir la caída demográfica y ha proseguido con sus críticas a una izquierda que cree que está siendo "arrollada intelectualmente", pero también cultural y políticamente.