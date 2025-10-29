La militancia de Junts está llamada a participar en la consulta interna para saber si avala la decisión de la dirección del partido de romper sus acuerdos con el PSOE, una votación que arranca este miércoles a las 10:00 horas y que finalizará a las 18:00 horas del jueves.



La consulta, que es telemática, fue convocada por el consell nacional extraordinario celebrado por Junts este martes por la tarde -con el aval del 93,36 % de los votos-, después de que la dirección ejecutiva del partido tomase el lunes por unanimidad la decisión de romper sus acuerdos con el PSOE por "incumplir" los compromisos adquiridos en el acuerdo para investir a Pedro Sánchez en 2023.



Las bases del partido que quieran participar en la consulta tendrán que responder a la pregunta siguiente: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección ejecutiva nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".



Junts dará a conocer los resultados el jueves a las 18:30 horas.