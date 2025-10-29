Pedro J.: "Se habrían salvado más de 200 vidas si los 228M presupuestados para el Poyo se hubieran invertido en 2021"

Las claves nuevo Generado con IA Pedro J. Ramírez critica que las obras en el barranco del Poyo, presupuestadas en 2011 y suspendidas en 2021, podrían haber salvado más de 200 vidas. La Comisión Hidrográfica del Júcar no alertó sobre el aumento del caudal del barranco del Poyo, lo que contribuyó a la tragedia durante la dana. El director de EL ESPAÑOL señala al Ministerio que dirigía Teresa Ribera por no completar las obras, que hubieran mitigado los efectos de la dana. Koldo García admite haber recibido pagos en efectivo del PSOE, alimentando sospechas sobre una posible caja B dentro del partido.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, ha señalado este miércoles, en el primer aniversario de la dana, que las obras presupuestadas para el barranco del Poyo que se paralizaron en 2021 podrían haber salvado más de 200 vidas.

"La Comisión Hidrográfica del Júcar incumplió con su obligación de alertar de la crecida súbita del caudal del barranco del Poyo. Pero lo que hoy al fin podemos publicar, gracias a la insistencia a través del portal de Transparencia, es cuánto hubieran costado las obras que estuvieron presupuestadas en 2011 y cuya ejecución se suspendió en 2021".

Así se ha manifestado Pedro J. este miércoles durante su intervención en la tertulia de El programa de AR de Telecinco, haciendo referencia a una información publicada por este periódico que revela que las tres grandes obras para encauzar y drenar los barrancos de la cuenca del Poyo costaban 109 millones y los dos desvíos al río Turia, 119 millones. En total, 228 millones de euros.

"Teniendo en cuenta que el 90% de las víctimas de la dana lo fue por la riada del Poyo, la ecuación es bien sencilla: si se hubieran efectuado estas obras en el momento, muy probablemente se hubieran salvado más de 200 vidas", ha analizado. "La gente no murió como consecuencia de inundación progresiva, sino de la riada encauzada a través del barranco del Poyo como si fuera la lanzadora de un misil".

Ramírez ha señalado al Ministerio para la Transición Ecológica, entonces liderado por Teresa Ribera, y ha apuntado que las obras, cuyo plazo de ejecución era de tres años, hubieran estado terminadas a tiempo y "la dana no hubiera tenido esos efectos".

"Sara Aagesen se comprometió a que durante 2025 estaría licitadas al menos las primeras obras que al fin vendrían a corregir esos riesgos fruto de la falta de obras hidráulicas, pero estamos en noviembre y no ha ocurrido", ha lamentado el director de EL ESPAÑOL.

Y ha añadido: "Es tremendo que si hoy volviera a producirse un fenómeno meteorológico idéntico, las consecuencias serían las mismas. A la gente que está reconstruyendo sus viviendas y reabriendo sus comercios, nadie les esta dando todavía la seguridad de que lo que ocurrió hace un año no podría volver a suceder".

Sobre Carlos Mazón, el presidente de la Generalitat, ha detallado que se encuentra bajo "una presión justificada porque ha dado varias versiones de lo que ocurrió aquel día y sigue habiendo unas zonas de sombra". "Feijóo lo ha planteado bien: Mazón tiene la oportunidad y la obligación de explicar lo que vivió y pasó aquella tarde", ha insistido.

En este sentido, ha adelantado que la declaración de Maribel Vilaplana, la periodista con la que Mazón comió en El Ventorro, "va a tener un valor enorme" porque "le escuchó hablar con la consellera [Salomé Pradas], con el presidente de la Diputación y con otras personas".

"Supongo que le preguntarán si la expresión rambla del Poyo estuvo en sus palabras, si se habló de Paiporta o Catarroja. Nos podrá dar una versión bastante certera del nivel de información que tenía Mazón a aquella hora de la tarde", ha presagiado.

Caso Koldo

Pedro J. Ramírez también ha analizado la confesión que Koldo García ha hecho a este periódico de que ha cobrado del PSOE "más de lo que dice la UCO, una parte en billetes grandes porque nadie los quería", tanto de 100, 200 y 500 euros, que en el argot del caso se definían como chistorras.

"Lo que Koldo está sugiriendo es que en el PSOE se pagaban sobresueldos en metálico y que el origen de ese dinero puede que coincida en parte con lo que dice el partido, con esta especie de parche que en el último momento han puesto en el Tribunal Supremo. Pero es muy sospechoso decir en el último momento que sacaron un millón y lo repartieron en sobres que supuestamente se justificaban.

El periodista ha subrayado que las cuentas presentadas el pasado viernes por Ferraz al magistrado Leopoldo Puente "no cuadran" con otros documentos publicados por este periódico de recibís y justificantes que Koldo tenía en su poder. "Si él entonces era un simple conductor, qué no se haría con los jefes", ha deslizado.

"Estamos ante la punta del iceberg de lo que debería ser una investigación judicial y policial profunda de las cuentas del PSOE", ha continuado Pedro J., señalando que "cada vez hay más paralelismos con la Gürtel". "No tendría ninguna gracia, pero sería la fatalidad de la mala regulación de la financiación de los partidos que el presidente que llegó a Moncloa por la corrupción de Rajoy tuviese que marcharse por estar acosado por un caso similar", ha valorado.