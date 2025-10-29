María Guardiola, con la central de Almaraz y los autónomos por bandera: los 27 meses de gestión de la presidenta extremeña

A pesar de los logros económicos, la gestión se vio afectada por protestas en sanidad y educación, y el escándalo de un exconsejero.

Extremadura logró la mayor bajada del desempleo en España en 2024, con un Plan de Estímulo para autónomos dotado con 315 millones de euros.

Guardiola lideró una campaña para defender la central nuclear de Almaraz, anunciando una reducción del 50% de la ecotasa.

María Guardiola se convirtió en la presidenta de Extremadura tras un pacto con Vox, que rompió después de 27 meses de gestión.

María Guardiola ha cerrado la legislatura más corta en la historia de la democracia autonómica extremeña.

Investida presidenta el 14 de julio de 2023 tras un polémico pacto con Vox —al que había prometido no integrar en su Gobierno—, la líder del PP extremeño ha estado solamente 27 meses al frente del Gobierno de la Junta.

836 días marcados por la defensa de la central nuclear de Almaraz, sus medidas en favor de los autónomos y una ruptura definitiva con el partido de Santiago Abascal que puede sentar precedente en el PP de cara a unas futuras elecciones generales.

Es la primera vez en la historia de Extremadura que se convocan elecciones anticipadas. Desde el inicio de la autonomía en 1983, todas las legislaturas anteriores habían completado su mandato ordinario de cuatro años.

El empate con el PSOE en 2023 —ambos con 28 diputados— y las dudas iniciales de María Guardiola sobre pactar con Vox condicionaron todo su mandato.

Apenas siete días después de asegurar que no podría gobernar con "quienes niegan la violencia machista", Guardiola firmó el acuerdo que le otorgó la presidencia gracias a los votos de Vox.

La cesión más visible fue la supresión de la Consejería de Igualdad. Una decisión que generó fuertes críticas desde la izquierda y organizaciones feministas.

Pero si de algo pueden presumir los populares es de que, bajo la dirección de Guardiola, Extremadura ha logrado la mayor bajada del desempleo de España en 2024.

Por primera vez en una década los extremeños bajaron de los 70.000 parados.

El Plan de Estímulo y Consolidación del Trabajo Autónomo 2024-2027, dotado con 315 millones de euros, le ha dado a la presidenta el premio ATA al Mejor Programa en favor de los Autónomos. La medida incluyó tarifas cero para nuevos emprendedores y estímulos al relevo generacional.

A su vez, las exportaciones extremeñas alcanzaron máximos históricos en 2024 con 3.329,8 millones de euros y la comunidad lideró ese mismo año el avance salarial con una subida del 8,4% con respecto a 2023, más del doble que la media nacional, que fue del 3,8%.

Sin embargo, estas cifras positivas convivieron con protestas constantes en sanidad. Según Unidas por Extremadura, las listas de espera para una consulta con el especialista han superado en este 2025 los 125 días de media.

Además, los sindicatos han convocado una huelga de Educación para el próximo 7 de noviembre. Más de 16.000 profesores están llamados a protestar por el incumplimiento de la equiparación salarial con el resto de España.

La dimisión del exconsejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero, tras falsear su currículum fue otro de los lastres de su legislatura,

"Almaraz no se toca"

La defensa de la central nuclear de Almaraz se ha convertido en el estandarte político de Guardiola. Con el cierre programado de los reactores para 2027 y 2028, la presidenta lideró una intensa campaña bajo el lema "Almaraz no se toca, Extremadura no se negocia".

En octubre de 2025 firmó el manifiesto de la Alianza por Almaraz, respaldado por más de 80 instituciones y alcaldes de todos los colores políticos.

Como medida clave, Guardiola anunció una reducción progresiva del 50% de la ecotasa que pagan las empresas propietarias de la central, una rebaja que alcanzará los 45 millones de euros en 2029.

La medida, exigida por Vox para negociar los presupuestos (que después rechazó), fue criticada por el PSOE, que acusó al PP de "perdonar millones a las eléctricas mientras recorta en sanidad y educación".

La imposibilidad de aprobar las cuentas de 2026 ante el bloqueo conjunto de PSOE y Vox ha precipitado el final de la legislatura.

Guardiola, que desde el inicio ha estado condicionada por las exigencias de Vox, finalmente se ha deshecho de sus ataduras y ha convocado elecciones para el próximo 21 de diciembre.