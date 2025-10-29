Ábalos negoció con Sánchez el rescate de Air Europa mientras Hidalgo se reunía con Begoña el mismo día del funeral del Covid

El caso está siendo investigado por la Justicia, con varios implicados detenidos o investigados, incluyendo a Begoña Gómez, en el marco de presuntas tramas de corrupción.

Informes de la UCO revelan reuniones paralelas y comunicaciones coordinadas para gestionar el rescate de 475 millones de euros a Air Europa, en medio de la pandemia.

Begoña Gómez, esposa de Sánchez, se reunió con Javier Hidalgo, CEO de Globalia, el mismo día del funeral, sugiriendo un uso estratégico del evento por parte del Gobierno.

El 16 de julio de 2020, mientras se celebraba un homenaje de Estado a las víctimas del Covid-19, Pedro Sánchez y ministros negociaban el rescate de Air Europa.

El 16 de julio de 2020, el mismo día en que España rendía un homenaje de Estado a las víctimas del Covid-19 en el Palacio Real, Pedro Sánchez se encerraba en Moncloa con Nadia Calviño y José Luis Ábalos para negociar el rescate de Air Europa.

Así lo recoge uno de los informes de la UCO entregados al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que instruye una de las ramas de la presunta trama de corrupción en el Gobierno.

Pero no era un acto cualquiera: esa misma mañana, la esposa del presidente, Begoña Gómez, se desplazaba a la sede de Globalia para reunirse con Javier Hidalgo, CEO de la matriz de la aerolínea.

La coordinación de ambas citas revela cómo la administración Sánchez, presuntamente, pudo utilizar un funeral de Estado "como coartada", según fuentes del PP, para gestionar en la sombra el mayor rescate empresarial de la pandemia.

El documento elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, de 233 páginas, desvela una jornada de reuniones paralelas que culminaría en un sistema de comunicaciones coordinadas.

Mientras Sánchez, Calviño y Ábalos debatían en Moncloa, Begoña Gómez accedía al despacho de Hidalgo en la tercera planta de las oficinas de Globalia, en Pozuelo de Alarcón.

El encuentro, confirmado por testigos y del que dio cuenta El Confidencial hace ya año y medio, se produjo con la mujer de Sánchez acompañada de escoltas y sin que nadie más pudiera escuchar las conversaciones.

No era el primer encuentro: Begoña Gómez había visitado Air Europa en secreto una semana antes, el 24 de junio.

La operación Air Europa iniciada en Moncloa continuó por la tarde con nuevas reuniones. El ministro Ábalos se encontró a solas con la vicepresidenta Calviño para proseguir las negociaciones sin la presencia de Sánchez.

Y a las 18:49 horas, Koldo García, asistente de Ábalos, informaba a Víctor de Aldama mediante WhatsApp: "Está hablando con Nadia".

El acto final de la coordinación llegó por la tarde. Ábalos se citaba en el Ministerio de Transportes con el comisionista y conseguidor de la presunta trama corrupta, Aldama, junto con Hidalgo. A ambos les explicó lo conseguido en sus negociaciones con el presidente y la vicepresidenta.

Después, a las 21:06 horas, el informe de la UCO recoge cómo Aldama comunicaba a Koldo García: "Le acaba de poner un mensaje el jefe a Javi que la ministra le ha dicho que la semana que viene está. Está más tranquilo, parece que todo ha servido".

El mensaje era claro: Calviño había confirmado que el rescate se ejecutaría la semana siguiente. Esa noche, Ábalos escribía a Hidalgo tranquilizándolo: "Parece que todo ha servido".

El ministro Ángel Víctor Torres exhibe un mensaje de Aldama en la 'comisión Koldo' del Senado. Efe

Al día siguiente, Aldama volvía a comunicarse con Koldo para confirmar que Sánchez había contactado personalmente con Ábalos para hacer seguimiento de los acuerdos alcanzados el día anterior.

Y ese mismo día Aldama escribió a Ángel Víctor Torres, hoy ministro y entonces presidente de Canarias, recordándole una reunión del día anterior presentándose como "el de Air Europa".

28.000 muertos oficiales

Todo esto ocurría mientras el Rey Felipe VI presidía en el Palacio Real el Homenaje de Estado por las víctimas de la Covid-19.

Una ceremonia solemne que rendía honores a los 28.000 fallecidos que recogía todavía en el balance oficial, cifra que posteriormente se revisaría al alza hasta 80.000 o 90.000 víctimas confirmadas.

El Gobierno de Sánchez "aprovechaba" la trascendencia del acto para ejecutar la operación que favoreció a la aerolínea, con 475 millones de euros de dinero público, mientras su matriz cerraba presuntamente los patrocinios de la esposa del presidente.

Fuentes de la dirección del Partido Popular advierten de que "Moncloa pudo usar el homenaje oficial a las víctimas de la Covid para esconder estos tejemanejes". Un lamento que cobra especial relevancia ahora que se cumplen doce meses de la tragedia de la dana en la Comunidad Valenciana, que causó 229 muertes en esa región.

Hoy, la Justicia mantiene en prisión preventiva a Santos Cerdán, presunto jefe de la trama, e investigados a Aldama, Koldo, Ábalos... y a Begoña Gómez en los denominados caso Koldo, caso Begoña y caso Air Europa. Y esas reuniones del 16 de julio de 2020 figuran como pieza clave de la investigación.