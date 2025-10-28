Vox duda entre repetir con su candidato de 2023 o apostar por su portavoz en Extremadura para enfrentarse a Guardiola

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, presidido por Santiago Abascal, tomará la decisión final sobre el candidato antes del 17 de noviembre.

Fernández Calle, portavoz en la Asamblea y presidente de Vox en Cáceres, simboliza una línea más combativa, enfocada en el discurso contra el bipartidismo.

Gordillo, actual senador autonómico y presidente del Grupo Parlamentario Vox, representa una línea más institucional y moderada dentro del partido.

Vox se enfrenta al dilema de elegir entre Ángel Pelayo Gordillo y Óscar Fernández Calle como candidato en Extremadura para las elecciones anticipadas del 21 de diciembre.

Vox todavía no ha decidido quién será su candidato en Extremadura.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, sobre la mesa existen dos opciones: repetir con Ángel Pelayo Gordillo, aspirante en 2023 y actual senador autonómico, o promover a Óscar Fernández Calle, portavoz en la Asamblea regional.

El debate se produce en plena precampaña, después de que María Guardiola haya disuelto la Asamblea de Extremadura y convocado elecciones anticipadas para el domingo 21 de diciembre.

Los partidos tienen hasta el 17 de noviembre para registrar sus listas, y será el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), presidido por Santiago Abascal, quien tome la decisión final.

Gordillo parte como el candidato natural, la opción más continuista. Fue cabeza de lista en mayo de 2023 y representa la vertiente más institucional del partido. Actualmente combina su escaño en la Asamblea —es el presidente del grupo arlamentario— con el cargo de senador autonómico.

En el Senado se ha hecho notar en la comisión Koldo. Precisamente este jueves será él quien interpele al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la Cámara Alta.

Con estudios en Derecho por la UNED y gestor del patrimonio agrícola y ganadero de su familia, Gordillo militó tres décadas en el PP antes de unirse a Vox en 2019.

Quienes le conocen le describen como "un hombre de campo, culto y con una gran formación política".

Ya en 2023, durante su primera campaña autonómica, fuentes del PP regional consultadas por este periódico definían a Gordillo como un "moderado para lo que es Vox".

Frente a él, Óscar Fernández Calle simboliza una línea más combativa. Diplomado en Enfermería y con trayectoria en el sector farmacéutico, es portavoz de Vox en la Asamblea y preside el partido en Cáceres desde 2019.

Fernández Calle encabezó la lista por esta provincia en 2023. Si Vox apuesta por él, sería una elección pensada para acentuar el discurso contra el bipartidismo.

De hecho, en 2023 Abascal llegó a definir a María Guardiola como la representante del "socialismo azul", en alusión al acercamiento del PP extremeño a las políticas del PSOE.

En cualquier caso, el Comité Ejecutivo Nacional decidirá quién liderará la candidatura. En el partido insisten en que "lo importante es el proyecto, no los nombres", una máxima repetida por la dirección en cada proceso de renovación interna.

Así lo verbalizan siempre sus distintos portavoces: "Nadie es imprescindible" (José Antonio Fúster), "el proyecto trasciende a las personas" (Pepa Millán).

Porque en Vox, como dijo Abascal en una rueda de prensa, "no hay baronías, ni marquesados, ni emperadores". Ya lo dijo en su día un portavoz parlamentario: "Salvo Abascal, todos los demás somos imprescindibles".

Las encuestas apuntan a que Vox podría mantener o incluso mejorar sus resultados en Extremadura, donde logró cinco escaños en 2023. Los sondeos dan por hecho que, si se repite el equilibrio actual, el PP de Guardiola volvería a necesitar a Vox para gobernar.