La pinza de PSOE y Vox en el Congreso impide aprobar cuatro puntos clave del decálogo de Feijóo sobre inmigración

El Congreso de los Diputados rechazó varios puntos del plan de inmigración propuesto por Alberto Núñez Feijóo, gracias a la oposición conjunta de PSOE y Vox.

El PSOE votó de forma sistemática en contra, pero lo más llamativo fue que Vox resultó clave para impedir que prosperaran varias de las propuestas.

Así ocurrió con las autorizaciones temporales de residencia por puntos, inspiradas en el modelo canadiense o australiano, que fueron rechazadas con los votos en contra de PSOE, Vox, Sumar, ERC, Bildu, PNV y el Grupo Mixto.

En cambio, Junts y UPN respaldaron al PP.

También cayó la propuesta de “garantizar retornos y expulsiones rápidas y efectivos mediante la aplicación del futuro Reglamento de Retorno de la UE y la revisión de acuerdos con terceros países”, que se hundió por la abstención de Vox. La iniciativa sólo contó con los votos favorables de PP y Junts.

La misma aritmética se repitió en la propuesta popular que planteaba “recuperar el carácter excepcional del arraigo, revisar los requisitos para la reagrupación familiar y los controles antifraude”. Los de Abascal se abstuvieron y los de Puigdemont se sumaron al bloque del “no”, junto a la izquierda, dejando solos al PP y a UPN.

La propuesta de “revisar el sistema de prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital” para vincular su percepción “a la búsqueda activa de empleo y a la contribución efectiva del mercado laboral” también fue rechazada.

Vox votó en contra, alineándose con PSOE, Sumar, ERC, Bildu y Ábalos. La abstención del PNV dejó el voto favorable únicamente en manos de PP, Junts y UPN.

Ésta es una de las iniciativas en las que más insiste Alberto Núñez Feijóo, quien sostiene que, en España, “tiene que volver a merecer la pena trabajar”.

Varias aprobadas

En cambio, sí salió adelante la propuesta del PP de “modificar la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo” para “acelerar los plazos de resolución y evitar posibles fraudes en el acceso a la protección internacional”.

La iniciativa obtuvo 177 votos a favor. Además del PP, respaldaron el texto Vox, PNV, UPN y Coalición Canaria. Junts se abstuvo y votaron en contra PSOE, Sumar, ERC, Bildu, Podemos, Ábalos y Compromís.

Los de Abascal también apoyaron la propuesta de “garantizar la determinación de edad en un máximo de 72 horas de aquellas personas que lleguen de forma irregular declarándose menores extranjeros no acompañados, así como promover el retorno y la reunificación familiar de los menores mediante acuerdos de colaboración con los países de origen”.

Gracias a ello, la iniciativa obtuvo 171 votos favorables (PP, Vox y UPN). La abstención de Junts y Coalición Canaria permitió que la izquierda se quedara con 168 votos.

En esa misma línea, también prosperó la propuesta de modificar “el Código Penal y la Ley Orgánica del Poder Judicial para reforzar la persecución de los delitos de tráfico de migrantes cometidos en aguas internacionales, reforzando la lucha contra las mafias mediante penas agravadas por reincidencia, explotación o pertenencia a organización criminal”.

El PP contó con el apoyo de Vox, UPN y Coalición Canaria. Los 171 votos a favor superaron los 168 de la izquierda y la abstención de Junts.