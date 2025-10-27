Sánchez pone a Pilar Alegría al frente de la Política Autonómica del PSOE: la ministra acumula 5 cargos entre Gobierno y partido

Pilar Alegría, durante su último acto público, este sábado en León junto con la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Europa Press

Pedro Sánchez vuelve a confiar en Pilar Alegría. La portavoz y secretaria general del PSOE de Aragón relevará al expresidente extremeño Guillermo Fernández Vara, fallecido el pasado día 5 de octubre, como secretaria de Política Autonómica en la Ejecutiva Federal del partido.

Alegría, que hasta ahora era vocal en la Ejecutiva sin secretaría, compatibilizará cinco cargos en su persona: es triministra (Portavoz, Educación y Deportes), es secretaria general del PSOE en Aragón y cabeza de lista a las próximas elecciones autonómicas, y ahora pasa a ser responsable de la Política Autonómica del partido.

La posibilidad de que hasta un 10% de los dirigentes del partido puedan acumular cargos en el PSOE, la impulsó el propio Sánchez en el 41º Congreso celebrado en Sevilla hace ahora un año.

Desde entonces, los Estatutos del partido permiten la excepcionalidad. Antes, la norma decía que "será incompatible simultanear un cargo en las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales, de Nacionalidad o Autonómicas con ser miembro de la Comisión Ejecutiva Federal".

Ahora, Sánchez se guarda la última palabra: "A propuesta de la Secretaría General, podrá excepcionarse el cumplimiento de este artículo hasta en un 10% de sus miembros".

Actualmente, Pilar Alegría y María Jesús Montero son secretarias generales de las federaciones aragonesa y andaluza, pese a que son miembros de la Ejecutiva. Incluso en el caso de la sevillana, siendo vicesecretaria general del PSOE.

El líder del PSOE murciano, Francisco Lucas, también forma parte de la Ejecutiva, lo que sitúa a tres miembros del partido compatibilizando sus secretarías generales autonómicas con cargos federales. El límite de la excepción está en cuatro.

Este ministerio le obliga a coordinar y diseñar las diferentes políticas educativas de España, aunque el grueso de la gestión está transferida a las comunidades autónomas.

Aunque la parte que más relevancia está alcanzando últimamente es otra de las competencias que tiene su cartera: la de Deportes. A solo cinco años de que España acoja el Mundial de fútbol, junto con Portugal y Marruecos, es clave la gestión del CSD y de las relaciones con organismos internacionales.

A esto se suma su papel como portavoz del Gobierno, lo que la convierte en la cara visible del Ejecutivo tras los Consejos de ministros y en responsable de transmitir el argumentario oficial de Moncloa.

Tres cargos de alto nivel mientras se cierne la posibilidad de un adelanto electoral en Aragón por los problemas del popular Jorge Azcón para aprobar el Presupuesto autonómico debido al bloqueo de Vox.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en esas elecciones y, por el momento, no tiene previsto abandonar el Gobierno de Sánchez.

Entre los socialistas aragoneses se considera que las amenazas de Azcón son solo ruido y confían en que finalmente no adelantará los comicios.

Un cambio de fecha obligaría a Alegría a multiplicar sus esfuerzos para compaginar la candidatura con sus responsabilidades gubernamentales, aunque, por ahora, su continuidad en el Ejecutivo no está en duda.