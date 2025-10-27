Ayuso responde al Gobierno con más ayudas a los autónomos: 5.600€ para nuevos negocios y 'tarifa cero' para mayores de 52

Alberto Núñez Feijóo propuso un plan para autónomos que incluye "tarifa cero" el primer año, exención de IVA para ingresos menores de 85.000 euros y reducción de declaraciones de IVA.

Se implementará una "tarifa cero" para mayores de 52 años que inicien una actividad, ofreciendo 480 euros mensuales y exención total de cotizaciones.

Las ayudas directas a nuevos autónomos se elevarán a 5.600 euros por persona, con un incremento adicional para quienes emprendan en municipios pequeños.

La Comunidad de Madrid incrementará en un 17,7% las ayudas a los autónomos, destinando 37,1 millones de euros para 2026, según anunció Isabel Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid aumentará en 2026 en 5,6 millones —un 17,7% más— las ayudas a los trabajadores autónomos.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso dedicará 37,1 millones de euros a este colectivo, según el proyecto de ley de los Presupuestos que aprobará este miércoles el Consejo de Gobierno, tal y como ha anunciado este lunes la presidenta madrileña durante su intervención en los XXIV Premios ATA.

El anuncio llega en medio de la polémica por la propuesta del Gobierno de subir las cotizaciones de los trabajadores por cuenta ajena. Aunque finalmente el Ejecutivo central acabó rectificando.

La Comunidad de Madrid prevé elevar un 40% las ayudas directas a los nuevos autónomos, que pasarán de 4.000 a 5.600 euros por beneficiario. En los casos de quienes emprendan su actividad en municipios pequeños, la cuantía alcanzará los 6.200 euros.

También se crearán nuevas subvenciones para impulsar el crecimiento de negocios con más de tres años de antigüedad, con el objetivo de reforzar la estabilidad de los proyectos que ya están en marcha.

La tarifa cero se ampliará a los mayores de 52 años que inicien una actividad y dejen de percibir el subsidio por desempleo.

Estos recibirán 480 euros al mes si ingresan menos del 75% del salario mínimo y se beneficiarán además de la exención total de cotizaciones.

Plan de Feijóo

Durante estos premios, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha propuesto una tarifa cero para nuevos autónomos el primer año, que se podrá extender a dos para aquellos cuyos ingresos están en el entorno del salario mínimo interprofesional o tienen menos de 35 años.

Esta medida, según ha explicado Feijóo, forma parte del Plan Integral de Autónomos que también incluye eximir del IVA a los que ingresen menos de 85.000 euros anuales, lo que ha estimado que beneficiaría a 1,4 millones de trabajadores por cuenta propia.

"Un plan sin improvisaciones para aliviar y no asfixiar", ha defendido el líder del PP.

Feijóo también ha propuesto reducir las declaraciones de IVA que tienen que hacer los autónomos empezando por dejarlas en dos al año y terminar en solo una, aliviando así de carga burocrática al colectivo.

"Un autónomo no es un cajero automático", ha enfatizado el líder del PP, que ha cargado con dureza contra las medidas del Gobierno que buscan elevar la carga fiscal de los emprendedores.

Asimismo, ha señalado que el plan aboga por equipar las prestaciones de los autónomos con las de asalariados, por establecer mecanismos si viene "una mala racha", y por tomar medidas para afrontar el relevo generacional.

En concreto, ha citado medidas específicas para apoyar la maternidad, flexibilizar el pago de cuotas y "ayudar a levantarse a quien necesite una segunda oportunidad".

"Menos trabas, menos impuestos, menos miedo", ha enfatizado Feijóo que ha apostado por una "colaboración del Ministerio de Hacienda" y no una "actitud de intimidación".

"Yo me niego a vivir en un país donde pueden circular maletines de billetes por los ministerios y el autónomo no se le pasa ni media", ha apuntado.