El Gobierno cambiará la forma de cómo ser profesor: carrera de cinco años, grado de 4 y máster o una reforma del plan actual

El borrador del Libro Blanco del Grado en Educación Primaria busca reforzar las prácticas y especialización de los futuros maestros.

La Conferencia de Decanas y Decanos de Educación ha propuesto tres modelos para reformar la formación docente, incluyendo uno que extiende la carrera a cinco años.

El Gobierno cambiará el acceso a la carrera de Magisterio con propuestas como un grado de cuatro años más un máster habilitante.

La asociación que engloba a los máximos dirigentes de las facultades de educación de todo el país trabaja desde hace meses en un documento con el que cambiar el modelo que existe en España para convertirse en profesor.

La Conferencia de Decanas y Decanos de Educación (CoDE) enviará en los próximos meses al Ministerio de Educación un borrador. En él incluyen tres propuestas diferentes para retocar el actual grado de cuatro años de Magisterio.

El debate sobre cómo modificar el acceso a la carrera laboral del profesorado lleva años sobre la mesa.

Desde la posibilidad de hacer una prueba de aptitudes antes de optar a la carrera, la opción de realizar unas prácticas al estilo MIR cuando se termina o, incluso, cambiar el modelo de oposiciones para obtener plaza definitiva. Todo el programa se ha puesto en entredicho y, ahora, entra un nuevo factor: cómo debe ser la carrera de Magisterio.

El proyecto de cambio ha sido presentado por los decanos dentro del borrador del Libro Blanco del Grado en Educación Primaria y ha sido remitido a las facultades este mes de septiembre. Existe consenso entre todos ellos.

Ahora, deben aprobarlo y remitirlo al Ministerio de Educación, quien está dispuesto a estudiar los cambios.

Tres modelos

Desde la presidencia del organismo de los decanos abogan por un modelo de cuatro años de formación, como ocurre ahora, y un máster habilitante para docencia. Un modelo similar al de los docentes de Secundaria que deben cursar la carrera de la rama que van a enseñar y luego el máster habilitante.

De las tres posibilidades que están sobre la mesa, el modelo que más convence a los decanos y que acerca el acceso a la docencia en Primaria al de Secundaria es el de mantener la carrera de cuatro años, pero incluir de forma obligatoria un máster de un año que habilite al nuevo profesor para la docencia generalista.

A este sistema, además, se plantea añadir un segundo máster (también de un año) si el profesor quiere tener funciones específicas como ser director de centro educativo, tutorizar alumnos con necesidades educativas especiales, etc.

Para los decanos este es el modelo más viable, puesto que consideran que mantiene el espíritu actual, pero ayuda a la especialización de los docentes.

Junto a este, se plantea también otro proyecto, el más conservador de todos, que pasa por mantener los 240 créditos actuales modificando el programa formativo.

Principalmente, quiere que haya más prácticas mediante una red de centros, que el papel del tutor se refuerce y que, en definitiva, los futuros maestros salgan mucho más preparados para afrontarse al mercado laboral.

El modelo va encaminado al nuevo marco de competencias profesionales docentes que el equipo de Pilar Alegría ya ha enviado a las comunidades autónomas y terminó de elaborar hace menos de un año.

El último sigue una línea más continuista. La idea sería ampliar un año más el grado y convertirlo en una carrera de 300 créditos que se termine en cinco años. Muy pocas carreras en España poseen esa cifra: Arquitectura, Medicina, Farmacia o Veterinaria son algunas de ellas.

Aumentar el grado a cinco años lo situaría al nivel de las carreras más exigentes de España. En este hipotético caso, los decanos pretenden que se refuerce la parte práctica de la carrera docente. Tanto que de esos 300 créditos, 100 se obtendrían por sesiones prácticas y proyectos integradores.

Críticas

El documento todavía no ha llegado al Ministerio de Educación, pero ya ha generado un rechazo inmediato de cinco asociaciones científicas estatales, ÁPICE, AUPDCS, SEA, SIDLL y SEIEM.

Todas ellas denuncian que el texto reduce el peso del conocimiento didáctico-disciplinar y sustituye las didácticas específicas por enfoques pedagógicos generalistas. También critican la introducción "unilateral" del modelo 4 + 1, al no estar "debatido ni consensuado".

Alertan de que este sistema puede tener "graves implicaciones para la calidad y accesibilidad de la formación docente". Principalmente, por cuestiones económicas, puesto que, como para ser docente de secundaria, este máster es costoso.