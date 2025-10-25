Azcón y Prohens negocian con Vox en Madrid directamente para evitar las anticipadas, pero Guardiola las da por hecho

En Baleares, Marga Prohens se mantiene en calma, ya que los presupuestos de 2025 siguen vigentes, a pesar de la negativa de Vox a aprobar nuevos presupuestos.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha cambiado de táctica tras un encuentro fallido con Vox en Madrid, exigiendo la dimisión de un asesor parlamentario por mensajes racistas.

María Guardiola planea convocar elecciones anticipadas en Extremadura, mientras Jorge Azcón y Marga Prohens negocian con Vox en Madrid para evitarlo.

El próximo martes se confirmará el primer paso hacia el posible superdomingo electoral autonómico. María Guardiola apretará el botón de anticipación de urnas en Extremadura, pero quedan dos incógnitas decisivas.

La primera, si logrará imponer que la nueva legislatura dure cuatro años completos, como defiende, y no poco más de uno. Y la segunda, si Aragón y Baleares seguirán sus pasos, porque "no tendría sentido un rally electoral cada 15 días" en la primavera de 2026.

Lo curioso es que, siendo Vox la formación que está provocando la caída de estas legislaturas autonómicas, es en la sede de Santiago Abascal en Madrid donde están negociando los barones del PP.

Jorge Azcón viajó a Madrid el pasado domingo 19 de octubre y se citó con la dirección de Vox, en "un último intento" de reconducir la relación. Y Marga Prohens nunca trata los temas de calado con el partido de derecha en Baleares, sino telefónicamente con la sede de Bambú.

Las urnas en ambas comunidades avanzarán o retrocederán según lo que dicte Vox desde la capital: "Si Abascal quiere, habrá cuentas autonómicas", apunta una fuente del entorno de Azcón.

Pero parece claro que no quiere, y de ahí que la estrategia popular sea clara: si adelantan elecciones, "es necesario demostrar que la culpa es exclusivamente" del partido de Abascal. Un guion que ya está llegando al último capítulo en Extremadura.

Guardiola sabe que ha sido Madrid quien ha roto con ella, y ahora quiere asegurarse cuatro años más, con unas encuestas que le son muy favorables. La oposición, con el PSOE a la cabeza, rechaza que la región pueda salirse del carril común electoral.

Pero la baronesa del PP sustenta su argumento en el Estatuto extremeño. El artículo 16 establece que la Asamblea "es elegida por cuatro años".

Y el artículo 18.4 aclara que "los diputados cesan a los cuatro años de su elección o en la fecha de publicación del decreto de convocatoria, tanto en disolución anticipada como por agotamiento de legislatura".

La norma de mayor rango "ampara nuestra posición legal", argumentan fuentes de su entorno.

Azcón, al ataque

En Aragón, mientras, la precipitación es inminente. Azcón visitó el pasado domingo la sede de Vox, en Madrid, donde se reunió con la dirección de Abascal, pero "la cita no salió bien", según fuentes conocedoras del encuentro.

El presidente aragonés decidió, entonces, cambiar de táctica tras meses intentando favorecer el diálogo con los de ultraderecha. "Azcón decidió aprovechar cualquier incoherencia", y 48 horas después, ya exigió la dimisión de un asesor parlamentario de Vox.

El motivo, "mensajes racistas, fascistas y antidemocráticos" en redes, elogiando a la Falange y a Mussolini. Vox despidió al asesor en menos de un día, pero anunció la ruptura de las negociaciones presupuestarias.

"Ahora se trata de que se vea que es Vox quien arrebata unos buenos presupuestos a los aragoneses por un enfado menor", explican fuentes muy cercanas a Azcón a este diario. "El capítulo final aún no se desvelará, pero llegará inevitablemente".

Prohens, en calma

En Baleares, la situación es menos apremiante por ahora. Vox tampoco quiere aprobar los presupuestos de Prohens, pero los de 2025 siguen en vigor.

"No estamos en la misma posición que otros compañeros", reconoce una fuente cercana a la presidenta balear. Es decir, que Guardiola y Azcón, quienes entrarían en una segunda prórroga presupuestaria consecutiva.

Y eso, en el PP de Alberto Núñez Feijóo es motivo para disolver las Cortes. El líder nacional pretende imponerlo por ley cuando llegue al Gobierno. "Los principios democráticos que valen para el Gobierno nacional deben valer para los autonómicos", apunta una fuente de Génova.

Las fuentes consultadas en cada gobierno afirman oficialmente que cada territorio tiene sus condicionantes. "Cada presidente hará, de manera libre, lo más conveniente", en la fecha más adecuada, "para sus conciudadanos".

Pero extraoficialmente, nadie ve "aceptable" montar un rally de hasta cuatro convocatorias autonómicas seguidas en primavera de 2026.

Andalucía no quiere

Incluso podrían ser cinco.

Andalucía siempre fue reticente a unir fechas con otras regiones. Juanma Moreno sólo aceptó públicamente sumarse a un adelanto electoral de Pedro Sánchez en las generales.

La coordinación de Vox desde Madrid arrastraría al resto de los barones populares, pero no la voluntad de Moreno.

Los dirigentes implicados coinciden en que "se nota que Feijóo fue barón y presidente regional muchos años". El líder no impone "nada".

En la cumbre de presidentes del PP en Murcia, explica una fuente presente, "todos hablaron, explicaron sus condicionantes", y Feijóo simplemente "marcó directrices generales". Luego cada uno es libre de decidir "dentro de ese marco".

De ahí, algunas disfunciones para el discurso nacional surgidas en los territorios. Como por ejemplo, las condiciones impuestas por Vox en la Comunidad Valenciana o en la Región Murcia, sobre el cierre de centros de menores extranjeros.