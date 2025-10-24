El PP denuncia que "los asesores de Sánchez rastrean" a sus senadores para "intimidarlos" antes de su comparecencia

La 'comisión Koldo' en el Senado espera la comparecencia de Pedro Sánchez el 30 de octubre para aclarar asuntos financieros.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, acusa al Gobierno de llevar a cabo una campaña de acoso y presión contra los senadores populares.

El Partido Popular denuncia que asesores del presidente Pedro Sánchez investigan a senadores del PP para intimidarlos antes de una comparecencia en el Senado.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha denunciado este viernes que "cientos de asesores de Sánchez están preparando su comparecencia rastreando la vida de los senadores del PP para intimidarlos".

El presidente del Gobierno está citado el próximo día 30 de octubre a comparecer ante la comisión Koldo de la Cámara Alta. Alicia García ha acusado al Gabinete de Pedro Sánchez de llevar a cabo una campaña de "acoso, presión y miedo" hacia los senadores populares.

Después de las comparecencias de los gerentes del PSOE, el PP ha anunciado este viernes que citará en la comisión de investigación a la actual secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, y a la responsable de Coordinación Territorial, Anabel Mateos.

En una rueda de prensa ante los medios de comunicación este viernes, la portavoz popular ha denunciado, además, que el responsable de la financiación de las primarias de Sánchez, Mariano Moreno, "ha atacado al senador que está destapando los agujeros negros de sus cuentas".

"Eso no es política, eso es mafioso", ha reprochado Alicia García, a la vez que ha subrayado que "en ningún país de Europa se toleraría que un presidente rodeado de imputados intente amedrentar a quienes investigan su corrupción".

El PP ha asegurado que esta investigación parlamentaria seguirá su curso al menos otros seis meses más tras la comparecencia de Sánchez y ha anunciado una nueva ampliación del listado de comparecientes, incluyendo a Rebeca Torró y a su adjunta.

"Queremos saber si la sucesora de Ábalos y Cerdán sigue con el mismo sistema opaco. Ni una medida de transparencia, ni un cambio, respecto a la etapa del imputado Ábalos y el prisionero Cerdán", ha defendido Alicia García.

La líder del PP en el Senado ha remarcado que Sánchez, en su comparecencia ante la comisión Koldo "estará obligado a decir la verdad", porque tendrá "consecuencias penales" en caso contrario.

También ha informado de que el lunes 3 de noviembre será citada en el Senado Claudia Montes, expareja del exministro José Luis Ábalos al que ha acusado de acoso laboral y sexual junto a su asesor Koldo García.

García ha declarado que Miss Asturas 2017 acudirá tras ser citada por edicto judical, ya que el PP ha denunciado que el Ministerio del Interior no ha facilitado localizarla para llamarla a comparecer en la comisión de investigación.