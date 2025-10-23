Guardiola, a punto de convocar elecciones en Extremadura: Vox y PSOE presentan enmiendas a la totalidad de los presupuestos

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, este jueves. E.P.

Extremadura se asoma a las urnas. Tanto PSOE como Vox han presentado este jueves enmiendas a la totalidad de los Presupuestos de 2026.

María Guardiola, presidenta de la Junta, ya advirtió hace semanas de que convocará elecciones anticipadas en 2026 si la oposición bloqueaba sus cuentas. "O hay nuevos presupuestos o le daremos la palabra a los extremeños en las urnas".

Guardiola gobierna en minoría tras romperse su pacto con Vox en verano de 2024. El Ejecutivo autonómico gobierna con las cuentas prorrogadas de ese mismo año.

Desde Vox, su portavoz Óscar Fernández Calle ha justificado la enmienda porque "estos no son los presupuestos de Extremadura, sino los de una minoría: los de Guardiola y el PP".

El partido de Abascal asegura que ellos enviaron propuestas a la Junta "que ni siquiera fueron leídas" y que "el acuerdo de 60 medidas firmado con el PP no se ha cumplido".

Por su parte, el PSOE también ha registrado una enmienda a la totalidad, criticando la falta de diálogo del Ejecutivo regional y la "parálisis" en la gestión autonómica.

¿Elecciones en 2026 y 2027?

Si Guardiola activa el botón electoral, en 2027 volverían a celebrarse comicios, pues así lo fija la ley autonómica.

Para evitar esto, el PP había presentado una propuesta de reforma del reglamento para que las legislaturas duren cuatro años aunque se adelanten elecciones.

Pero PSOE, Vox y Unidas Podemos han tumbado esa reforma.

Actualmente, el Estatuto de Autonomía establece que, aunque se adelanten elecciones, el calendario debe ajustarse al ciclo natural de cuatro años. En la práctica, esto obligaría a que, aun votando en 2026, hubiera nuevas elecciones en 2027.