La doble vara con Franco: será "lugar de memoria" toda la sede de Ayuso, pero del cementerio de la Almudena, sólo un muro

El Boletín Oficial del Estado incluyó este miércoles tres nuevas declaraciones de espacios con la categoría de Lugar de Memoria Democrática: la Real Casa de Correos (sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso), el cementerio de la Almudena y la cárcel de Carabanchel.

Tres lugares ubicados en la Comunidad de Madrid, que reabren una crisis política entre el Gobierno de Sánchez y el de Ayuso en torno a la "resignificación" de la sede del Ejecutivo regional, relacionándolo directamente con la "represión política" y el franquismo.

El gesto por parte del Gobierno central ha sido muy criticado por las autoridades madrileñas. Aseguran que, "además" de no poderse llevar a cabo al estar el expediente caducado, deja entrever la doble vara de medir que ha tenido el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

¿La razón? Mientras que en el cementerio de la Almudena sólo se aporta esa distinción al muro donde se realizaron los fusilamientos, en el caso de la Real Casa de Correos abarca todo el inmueble. Con el objetivo, según denuncian fuentes cercanas a la Comunidad, de poner una "placa" en su fachada.

Hay que recordar que, tras la Guerra Civil, la Real Casa de Correos se convirtió en sede de la Dirección General de Seguridad, razón por la que Moncloa incluye ahora el inmueble en su listado de Lugares de Memoria Democrática.

Pero, tal y como muestran los expedientes utilizados por el Ministerio para este nombramiento, fue en los calabozos del inmueble donde se produjeron esos interrogatorios "de extrema brutalidad" y se violaron los "derechos humanos".

La Comunidad de Madrid lleva un año acusando a Sánchez de usar el "francomodín" cuando "tiene un problema mayor". En este caso, y según apuntan fuentes de Puerta del Sol, la supuesta financiación irregular del PSOE.

Estas mismas fuentes acusan a Moncloa de hacer mal el trámite necesario para la resignificación del espacio. Por eso, la Comunidad presentará un recurso ante la Audiencia Nacional.

Expediente caducado

Según sus cuentas, el expediente para nombrar a la sede del Gobierno como lugar de memoria está caducado, puesto que los plazos legales son de un año y el documento de incoación se publicó el 16 de octubre de 2024. Es decir, el plazo expiró hace siete días.

Desde el Ejecutivo autonómico recalcan que la Real Casa de Correos está "completamente resignificada" y es hoy "la casa común de todos los madrileños".

Recuerdan también que el informe de la Real Academia de la Historia, encargado por el propio Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, vincula el edificio "ante todo al periodo de la Ilustración y al reformismo de Carlos III", y no únicamente a su etapa como sede de la Dirección General de Seguridad.

"Tratar de vincularlo con una pequeña parte de su dilatada historia solo puede responder a un intento sectario de manosear esta institución", sostienen fuentes del Ejecutivo madrileño.