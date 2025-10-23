Chivite ficha a la etarra 'La Bombi' para la Universidad Pública de Navarra: quedó la 310 de 365 en las oposiciones

La polémica contratación de exmiembros de ETA en Navarra ha generado críticas, como la de Vox, que exige la dimisión del rector de la Universidad Pública de Navarra y del consejero de Universidad.

La etarra Julia Moreno Macuso, conocida como La Bombi, trabaja en la actualidad como administrativa en la Universidad Pública de Navarra (UPNA), una institución que depende económicamente del Gobierno foral que preside la socialista María Chivite.

Así figura en el organigrama del centro universitario, donde aparece con los apellidos invertidos. En concreto, desempeña su labor en el Servicio Técnico de Euskera del Área de Planificación Lingüística.

Julia Moreno Macuso fue admitida en febrero de 2024 en la convocatoria de oposición para 22 plazas de administrativo. ¿Su posición? Quedó la número 310 de un total de 365 aspirantes, según el listado oficial de aprobados publicado por la universidad.

Conocida como La Bombi, Moreno Macuso formó parte del comando Madrid de ETA, una de las células más activas de la banda terrorista a finales de los años noventa.

Aquel grupo planeó atentar en plenas Navidades contra la Torre Picasso de Madrid, uno de los edificios más emblemáticos del corazón financiero de la capital.

Pero la Guardia Civil evitó finalmente la masacre al interceptar en Calatayud dos furgonetas con 1.700 kilos de dinamita listas para detonar.

Aquella operación frustró el que habría sido el mayor atentado de la historia de ETA. La prensa bautizó el convoy bomba como "la caravana de la muerte".

Huida en Francia, la etarra fue detenida en el año 2000. Llevaba documentación falsa y un arma de fuego en el momento de su arresto.

En marzo de 2002, el Tribunal de lo Criminal de París la condenó a 12 años de prisión por asociación de malhechores con fines terroristas, amenazas, robo con violencia, tenencia ilícita de armas y uso de documentación falsa, entre otros delitos.

Cumplió cerca de cuatro años en una cárcel francesa antes de ser extraditada a España.

Ya en nuestro país, fue procesada por la Audiencia Nacional por su presunta participación en el comando Madrid, pero fue absuelta por "falta de pruebas concluyentes". El fiscal pedía para ella 32 años de prisión.

Años después, trató sin éxito de acceder a distintos puestos públicos. En 2020 optó a una plaza de conserje con perfil de euskera en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren. En 2024 volvió a presentarse a una convocatoria para ujier en el Parlamento de Navarra.

Finalmente consiguió plaza en la Universidad Pública de Navarra.

El entorno familiar de la etarra mantiene vínculos con los separatistas vascos. Uno de sus hermanos, Pablo, fue en las listas de EH Bildu en las elecciones municipales de 2019 en Ansoáin.

Su hermana Natalia se presentó en 2007 al Senado por Acción Nacionalista Vasca (EAE-ANV), partido ilegalizado en 2008 por sus nexos con ETA.

Y Nerea, otra de sus hermanas, concurrió en las listas de Antsoaingo Abertzale Sozialistak en 2007.

Otros casos

El caso de La Bombi recuerda a otras polémicas recientes en Navarra. En enero, el etarra José Javier Osés, alias Jotas, fue nombrado profesor interino en un instituto público.

Este etarra, que nunca ha mostrado arrepentimiento, fue condenado por la Justicia a ocho años de prisión por su pertenencia al aparato logístico-militar de ETA.

El Gobierno foral, integrado por socialistas, los nacionalistas de Geroa Bai y Podemos —con el apoyo externo de EH Bildu—, reconoció entonces el malestar social, pero defendió que la contratación se había "ajustado a la legalidad vigente". ¿El motivo? La legislación no impide que excondenados por terrorismo puedan acceder a plazas públicas.

A raíz de aquel caso, la oposición pidió cambiar la ley para que ninguna persona condenada por terrorismo pudiera acceder a un puesto público que implique trato directo con menores, ya sea como funcionario fijo o temporal.

Otro caso similar estalló en enero de 2025, cuando Vicente Nazábal, que tampoco se ha arrepentido. Fue nombrado consejero de administración de Sunsundegui, empresa participada por el Gobierno navarro.

Nazábal, etarra condenado por el asesinato de Jesús Ulayar, exalcalde de Etxarri Aranatz, el 27 de enero de 1979 —a quien disparó en la puerta de su casa, delante de su hijo de 13 años—, fue recibido como un héroe tras salir de prisión en 1997. Fue nombrado hijo predilecto del pueblo y su retrato llegó a colgar del balcón del Ayuntamiento. La familia de la víctima tuvo que abandonar la localidad.

El etarra, hoy abogado, representa en Sunsundegui a los trabajadores desde junio de 2024. La empresa, rescatada con dinero público —seis millones de euros aprobados por el Ejecutivo foral—, está actualmente en concurso de acreedores.

El Ejecutivo defendió que el nombramiento de Nazábal fue "autónomo" y se ajustó a la ley.

Ahora, el caso de La Bombi vuelve a abrir ese debate. De hecho, desde Vox, según ha podido saber este periódico, exigirán este mismo jueves la dimisión del rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo García, y el consejero de Universidad, Juan Luis García Martín, por permitir la incorporación de la terrorista.

"Chivite ya no solo pacta gobiernos con etarras, sino que también los riega de dinero y los coloca en la administración pública a sueldo de todos los navarros. Se ríen en la cara de las víctima", denuncian desde el partido de Santiago Abascal, que pide elecciones anticipadas en la Comunidad Foral.