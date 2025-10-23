El cambio de discurso de Junts anuncia la cuenta atrás de la legislatura: Moncloa da por roto el 'pacto global' con Puigdemont

Junts no garantiza la estabilidad del Gobierno de Sánchez y se distancia de un entendimiento global, lo que complica la aprobación de los Presupuestos.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, alude a "la hora del cambio" en el Congreso, lo que es interpretado como una amenaza seria al actual Gobierno.

El cambio de discurso de Junts marca el inicio de la cuenta atrás de la legislatura, alejando más al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.

Tras la última reunión fracasada entre Carles Puigdemont y los enviados de Pedro Sánchez fuera de España, cada día se agranda la distancia entre el PSOE y Junts, y el Gobierno ve más cerca el precipicio.

Este miércoles, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, puso más distancia al hablar por primera vez en la Cámara de "la hora del cambio". Fuentes independentistas se encargaron de hacer saber que "esto no es gratuito, va en serio".

No es ni la primera vez, ni la segunda, que Junts amenaza a Pedro Sánchez, pero esta vez sonó diferente. En especial, al hablar de "cambio".

Ese giro en el discurso anuncia la confirmación del inicio de la cuenta atrás de la legislatura tras un inicio de curso político complicado para el Gobierno, que ha sufrido continuos reveses en el Parlamento.

En el Gobierno se agarran a la dificultad de que Junts apoye una moción de censura que pueda presentar PP y que requeriría de los votos de Vox.

Por ahora, Junts sigue sin querer hablar del apoyo a una hipotética moción de censura del PP. Consideran que no es el momento. Y desde el Ejecutivo retan a los populares a que la presenten, asegurando que Sánchez saldría reforzado.

De lo que no quieren oír hablar en Moncloa, porque la temen, es de una cuestión de confianza. Puigdemont la solicitó antes del verano, pero finalmente Junts la retiró a cambio de una delegación de competencias en materia de inmigración que luego tumbó Podemos.

Los socialistas siguen considerando que Junts puede permitirse coincidir en votaciones con PP y Vox y, de hecho, así lo hace muchas veces en los últimos meses, pero no puede permitirse hacer política en Cataluña haciendo presidente del Gobierno a Alberto Núñez Feijóo.

Lo que descarta Moncloa es volver a una especie de "entendimiento global" con Junts sobre el carril que establecieron en el acuerdo de investidura de Sánchez en noviembre de 2023.

Por eso ven muy complicado que puedan salir adelante los Presupuestos, si es que el Gobierno llega a presentarlos, por la posición de Junts y también de la de Podemos.

Y por eso el Gobierno busca movilizar a sus bases con todo tipo de estrategias, algo en lo que algunos de sus socios interpretan como la señal de un posible adelanto electoral.

Durante el mes de septiembre la bandera elegida fue la de Palestina, y ahora, en noviembre, Moncloa aprovechará el 50º aniversario de la muerte de Franco para hacer campaña.

Más inestabilidad

Fuentes de Junts recuerdan que el pacto de Bruselas que permitió la investidura de Sánchez señala que, si no hay acuerdo, Junts no garantiza la estabilidad. Eso significa que negociarán y decidirán sobre cada votación sin ataduras para mantener a Sánchez en el Gobierno.

Ese acuerdo hablaba, en concreto, de "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones".

El problema es que, según Junts, aumentan exponencialmente las facturas acumuladas: la ley contra los delincuentes multirreincidentes, contra la ocupación de viviendas, la delegación de competencias de inmigración, la aplicación efectiva de la amnistía, las inversiones en Cataluña, la financiación singular y multitud de medidas fiscales, entre otras. Tal y como recordó Nogueras en su intervención.

También los socios del Gobierno observan que "poco a poco" Junts "va rompiendo la baraja".

Las formaciones aliadas del Ejecutivo sostienen que Sánchez quiere retrasar la presentación de los Presupuestos incluso hasta bien entrado 2026, con el objetivo de que sean rechazados y poder aprovechar el relato de la no cesión ante los chantajes y exigencias. De este modo, podría acudir con ese triunfo a las elecciones generales antes del verano de 2026.