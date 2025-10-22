"O públicas o nada": alcaldes del PSOE rechazan las residencias de ancianos que les ofrece Ayuso porque son concertadas

La Comunidad de Madrid defiende que muchos servicios ya están externalizados en los municipios que se oponen al nuevo modelo propuesto.

El Plan 40/40 del Gobierno regional busca construir 40 residencias y 40 centros de día antes de 2030, pero enfrenta oposición en municipios socialistas del sur.

Alcaldes del PSOE en la Comunidad de Madrid, incluyendo Fuenlabrada y Getafe, rechazan la oferta de residencias concertadas de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Fuenlabrada, Getafe, Coslada, Parla, Alcorcón y San Fernando de Henares son los seis grandes feudos socialistas de la Comunidad de Madrid. Ayuntamientos gobernados por el PSOE que siguen plantando batalla a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.

Su último enfrentamiento se libra en torno al modelo de residencias de mayores que el Ejecutivo autonómico ha lanzado como gran apuesta frente al déficit estructural de plazas públicas, y al que los consistorios socialistas han dicho "no".

Según ha explicado la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en un encuentro con medios, su departamento se ha visto obligado a instar por carta a los alcaldes de estos seis municipios para que se replanteen su rechazo a participar en el Plan 40/40.

El proyecto prevé construir 40 residencias y 40 centros de día antes de 2030. "Nos encontramos con un 'no' absoluto a tener una nueva residencia en sus municipios, y no por falta de espacio ni de necesidad, sino por motivos ideológicos", señala Dávila.

En la región hay actualmente unas 2.400 personas en lista de espera para acceder a una plaza en una residencia pública, muchas de ellas precisamente en estos municipios del sur.

Pese a ello, sus alcaldes se niegan a ceder suelo municipal para la construcción de los nuevos centros porque el modelo propuesto por el Gobierno regional es público-privado, es decir, de gestión concertada.

"O públicas o nada". Ese parece ser, a fin de cuentas, el resumen de la postura de los consistorios socialistas, que prefieren no tener una nueva residencia antes que abrirla bajo fórmula concertada, y aunque eso suponga dejar el terreno libre al mercado y a la apertura de centros 100% privados.

Dávila defiende que el Ejecutivo regional no exige apenas nada a los ayuntamientos: "Sólo que cedan un terreno. Del resto nos ocupamos nosotros: la financiación, la construcción, la gestión y el control público del servicio".

Público-Privada

La consejera ha enviado misivas a los alcaldes de San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Coslada, Parla y Alcorcón, invitándoles a sumarse a un plan en el que ya colaboran más de un centenar de municipios madrileños.

"La grandeza de la política se mide en la capacidad de proteger a quienes más lo necesitan y de anticipar el futuro con valentía, dejando a un lado la ideología cuando se convierte en un obstáculo para mejorar la vida de los ciudadanos", recuerda la consejera en sus cartas.

Desde Madrid insisten en que el no al proyecto es algo más político que de gestión. Y es que, en muchos de los municipios que han rechazado las residencias por tener un modelo público-privado, también externalizan servicios.

A modo de ejemplo, la Comunidad de Madrid asegura que Getafe tiene externalizado el servicio de ayuda a domicilio y el de teleasistencia. En Fuenlabrada ocurre lo mismo con el servicio de residencia municipal, el servicio de ayuda a domicilio y los centros de día.

Por su parte, en Parla tienen externalizado el centro municipal de mayores y en Alcorcón los servicios de ayuda, teleasistencia y un centro ocupacional para personas con discapacidad.

"Además, el mismo terreno que sería idóneo para la residencia de Alcorcón ya se ofertó para un proyecto de centro concertado y fue su ahora alcaldesa, Candelaria Testa, cuando era concejala, la que propuso el proyecto", explican.

Otros alcaldes

Aun así, la Comunidad insiste en que el proyecto ha sido todo un éxito y que hay alcaldes de municipios más pequeños, también gobernados por el PSOE, que sí han propuesto terrenos para tener una residencia de ancianos. "Preferimos no dar nombres, por si hay represalias contra ellos", insisten.

En total, 90 alcaldes se han interesado por el proyecto y han presentado un total de 123 parcelas que ya se han visitado por los técnicos. El futuro más inmediato del proyecto es seguir buscando las localizaciones ideales y seguir licitando nuevas residencias.

El objetivo del Plan 40/40 es ampliar la red asistencial para mayores y ofrecer una atención personalizada en unidades reducidas de convivencia, con un máximo de 25 personas, que reproduzcan el ambiente de un hogar. Cada residencia contará con zonas comunes, comedor, office y salas de estar, además de una comunicación directa con las familias.

La primera de las nuevas residencias estará ubicada en el barrio de Las Rosas, en San Blas-Canillejas, y su licitación comenzará a principios de 2026.

A esa le seguirán 13 centros en Madrid capital —en distritos como Carabanchel, Hortaleza, Moratalaz, Latina, Villaverde, Usera o Vallecas— y seis más en Leganés, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Alcobendas, Rivas y Torrejón de Ardoz.

El Modelo Madrid de atención social, que inspira este plan, ya se está implantando progresivamente en las residencias públicas existentes, con unidades especializadas según los perfiles de los usuarios: psicogeriátricas, de atención intensiva, de trastornos de conducta o para personas con discapacidad intelectual en envejecimiento prematuro.