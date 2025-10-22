El PP solicita al Supremo que pida al PSOE los extractos bancarios de los pagos en metálico y quién los recibió

Las claves nuevo Generado con IA El PP ha solicitado al Tribunal Supremo que requiera al PSOE los extractos bancarios de pagos en metálico y la identificación de los receptores. La petición del PP se basa en un informe de la UCO que cuestiona el origen del dinero en efectivo en la sede del PSOE y señala posibles "desembolsos" no declarados de José Luis Ábalos. Documentos inéditos publicados por EL ESPAÑOL sugieren la existencia de una "caja B" en el PSOE, con pagos no declarados y anticipos sin justificar a cargos y trabajadores del partido.

El PP ha anunciado este miércoles que ha registrado un escrito en el Tribunal Supremo para que pida al PSOE los movimientos bancarios que hizo para tener dinero en metálico en la caja de la sede del partido y los extractos bancarios de los pagos en metálico a dirigentes del partido.

Fuentes del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo han explicado que el escrito pretende que el Supremo estudie si es pertinente pedir al PSOE quiénes son los receptores del dinero en efectivo.

Desde que se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el patrimonio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización socialista, el PP está solicitando al PSOE que presente los extractos bancarios para confirmar de dónde salía el dinero que circulaba por la sede del PSOE en Ferraz.

El escrito se ha remitido en nombre de la acusación popular y a instancias del PP dentro de la causa abierta en el Alto Tribunal para investigar la presunta implicación del exministro y todavía diputado José Luis Ábalos en el caso Koldo.

Lo que el PP pretende es que el PSOE dé cuenta de la trazabilidad del dinero en efectivo que se movía en la sede de Ferraz a raíz del informe de la UCO que pone el foco en "desembolsos" de 95.437 euros de Ábalos que provendrían de "ingresos no declarados". Los agentes también detectaron entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

EL ESPAÑOL publicó hace unos días nueve documentos inéditos de pagos sin declarar y anticipos sin motivar que podrían demostrar que el PSOE manejaba una caja B.

Se trata de liquidaciones del PSOE a las que no ha accedido aún la UCO y que prueban que Koldo García, el asesor de Ábalos en el Ministerio, recibió al menos 7.088€ más de lo que Ferraz certificó en 2017 y 2018. Según fuentes socialistas, el gerente Mariano Moreno utilizaba el mismo modus operandi con altos cargos y trabajadores del partido.