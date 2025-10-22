"Tenemos Gobierno de corrupción para rato": estupor por el lapsus que perseguirá a Yolanda Díaz toda la legislatura

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este martes en el Senado. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Yolanda Díaz comete un lapsus en el Senado al decir "tenemos Gobierno de corrupción para rato" en lugar de "Gobierno de coalición". El error de Díaz provoca risas y aplausos, especialmente en la bancada del PP, y es aprovechado por varios senadores para criticar al Gobierno. La reacción en redes sociales es inmediata, con comentarios irónicos tanto del PP como de figuras políticas como Cayetana Álvarez de Toledo. Díaz también atribuye erróneamente una frase sobre el dinero público a un dirigente del PP, generando más carcajadas en el Senado.

Hay frases que a un político le persiguen toda la legislatura. Este martes, Yolanda Díaz pronunció una de ellas en el Senado.

"Tenemos Gobierno de corrupción para rato", dijo la vicepresidenta, cuando en realidad pretendía hablar del Gobierno de coalición.

El lapsus provocó risas dentro y fuera del hemiciclo. En la Cámara Alta, la bancada del PP estalló en carcajadas y aplausos. Algunos senadores incluso se pusieron de pie para mofarse del error.

Vídeo | El lapsus de Yolanda Díaz en el Senado: "Queda Gobierno de corrupción para rato"

Mientras, la líder de Sumar intentaba corregirse visiblemente molesta desde su escaño.

De hecho, tuvo que intervenir el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, para pedir orden. "Señorías, por favor, ruego a la bancada del Grupo Popular que guarden las formas", reclamó mientras la cámara seguía entre murmullos y risas.

Fuera del Senado, la reacción fue también inmediata. "Por fin dicen la verdad en algo", publicó la cuenta oficial del PP en sus redes. "Sinceridad no les falta", escribió Cayetana Álvarez de Toledo.

Alberto Núñez Feijóo, presente en la entrega de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL, también ironizó con la metedura de pata de la vicepresidenta: "Ha tenido un lapsus diciendo la verdad. Vaya. Ha intentado corregirse, pero ha repetido".

En el PSOE, en cambio, las reacciones brillaron por su ausencia. Nadie quiso hacer leña del lapsus.

La vicepresidenta había respondido a una pregunta sobre los casos de corrupción que rodean al PSOE, formulada por Alicia García, portavoz de los populares en el Senado.

García había preguntado a la vicepresidenta si mantenía su compromiso de el abandonar el Gobierno si había corrupción estructural en el PSOE o ya era una "sanchista más" que estaba "cómoda" en el Ejecutivo y solo mantenía su "silencio" como colaboradora de "la banda del Peugeot".

"Nunca le ha preguntado a Sánchez por los negocios de su mujer y por el rescate de Europa o quizá por sus camaradas Ábalos, Koldo y Santos Cerdán (...) O por las bolsas de dinero que entraban y sobres que salían de Ferraz: quien calla señora Díaz, es que participa", exclamó García para cuestionar si Sumar va a seguir sosteniendo al presidente.

El lapsus de Díaz también lo utilizaron otros senadores, como José Antonio Monago y Luis Javier Santamaría, ambos del PP, o Ángel Pelayo Gordillo, de Vox. En sus respectivas preguntas a otros miembros del Gobierno, como Margarita Robles o Fernando Grande-Marlaska, recordaron la frase de Yolanda Díaz.

Y por si fuera poco para Yolanda Díaz, la jornada dejó otro desliz. En su intento de reprochar al PP su "cero patatero en propuestas anticorrupción", Díaz recuperó una frase histórica —"el dinero público no es de nadie"— y la atribuyó a un dirigente popular, cuando esa expresión en realidad la pronunció una ministra socialista.

El error desató nuevas carcajadas en la bancada del PP. La frase corresponde a Carmen Calvo en 2006, cuando era responsable de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.