La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de octubre de 2025, se reúne este martes para aprobar el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y, justo después, se reunirá la Mesa de la comisión para poner fecha al arranque de las comparecencias, que empezarán en noviembre, con los representantes de las víctimas.

Ambas reuniones serán a puerta cerrada. Primero se reunirá la comisión en pleno para votar el plan de trabajo acordado entre PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís, que contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.

Las primeras en comparecer serán las víctimas y después será el turno del presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón y de su exconsejera de Emergencia Salomé Planas, imputada por la jueza de Catarroja que instruye la causa.

También se prevé citar a los jefes de Gabinete de ambos, a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.