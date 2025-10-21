Ábalos y Koldo alegarán ante el juez que parte del efectivo de "origen desconocido" procedía de los pagos en sobres del PSOE
La UE no aprobará el fin del cambio de hora que reclama Sánchez para proteger los "biorritmos": lo apoyan 3 de 27
Inminente varapalo del CGPJ al proyecto de ley del secreto de los periodistas: "Fallas, débil protección, insuficiencias..."
-
La comisión del Congreso sobre la dana aprueba hoy su plan de trabajo y pondrá fecha para recibir a las víctimas
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 229 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de octubre de 2025, se reúne este martes para aprobar el plan de trabajo pactado entre los partidos del Gobierno y sus aliados parlamentarios y, justo después, se reunirá la Mesa de la comisión para poner fecha al arranque de las comparecencias, que empezarán en noviembre, con los representantes de las víctimas.
Ambas reuniones serán a puerta cerrada. Primero se reunirá la comisión en pleno para votar el plan de trabajo acordado entre PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís, que contempla 126 solicitudes de documentación y vídeos del día de autos, y una lista de un total de 127 comparecencias que se encargará de cerrar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.
Las primeras en comparecer serán las víctimas y después será el turno del presidente de la Generalitat, el 'popular' Carlos Mazón y de su exconsejera de Emergencia Salomé Planas, imputada por la jueza de Catarroja que instruye la causa.
También se prevé citar a los jefes de Gabinete de ambos, a la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón comió el día de la tragedia en el restaurante 'El Ventorro', y al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
-
El Congreso debate la propuesta del PSOE para el uso del voto telemático en ayuntamientos
El pleno del Congreso debate este martes la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para la utilización del voto telemático en las sesiones de los órganos de gobierno de las administraciones locales.
En concreto, la iniciativa propone cambiar la ley reguladora de las bases del régimen local para que los cargos electos de las entidades locales puedan solicitar el voto telemático en los casos de embarazo, maternidad, paternidad, adopción o tratamientos de reproducción asistida.
También por motivos de salud o accidente del cargo electo o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad; cuidado del cónyuge o pareja de hecho; y fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta los citados límites de consanguinidad.
Se podrá asimismo, según consta en la propuesta del PSOE, pedir el voto telemático por asistencia a sesiones plenarias de las diputaciones provinciales, asambleas de las comunidades autónomas y cámaras de las Cortes Generales en su condición de miembros de estos órganos.
-
El Gobierno aprueba este martes el decreto para desarrollar la ley ELA y su financiación
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el real decreto para desarrollar las medidas de la ley ELA, cuando se cumple un año de su aprobación, y garantizar su financiación.
Tras la reunión, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, detallará este decreto, elaborado e impulsado por ese departamento y que supondrá el desarrollo normativo de la ley ELA que recogía el plazo de 12 meses tras la entrada en vigor -el 1 de noviembre de 2024- para aprobar los criterios y la asignación presupuestaria.
El pasado 19 de junio, Derechos Sociales remitió a Hacienda una propuesta de adaptación del Sistema de la Dependencia para incorporar las previsiones de la ley e incluir una financiación adicional de 200 millones de euros para el despliegue de la norma a lo largo de 2025.