El Senado obligará al PSOE a que sus parlamentarios cobren la nómina directamente y no a través del partido

La Mesa del Senado ha aprobado tres acuerdos clave para mejorar la transparencia económica de la Cámara Alta. El primero afecta a las retribuciones de los senadores del PSOE.

Desde el próximo mes, las nóminas de todos los senadores socialistas se ingresarán directamente en la cuenta bancaria de cada parlamentario. Hasta ahora, los senadores del PSOE designaban la cuenta del partido para recibir tanto sus salarios como las subvenciones del Grupo.

Cada senador deberá presentar al Departamento de Gestión Presupuestaria un certificado de titularidad bancaria a su nombre. El objetivo es garantizar que el beneficiario real figure en el recibo y evitar intermediarios. El acuerdo fija un plazo de tres meses para que todos cumplan el nuevo requisito.

La medida se enmarca en la aplicación del Reglamento (UE) 2024/886, que regula las transferencias inmediatas. Es decir, el Senado se alinea con la normativa europea sobre pagos instantáneos.

El segundo acuerdo incide en las subvenciones concedidas a los grupos. El órgano rector ha decidido que estas ayudas solo podrán abonarse en cuentas bancarias propias del grupo.

Así, cada grupo deberá facilitar un NIF distinto al del partido político que lo sustenta y una cuenta autónoma para gestionar sus fondos. Ahí se registrarán exclusivamente los movimientos vinculados a la actividad económico-financiera del grupo.

Con esta decisión, se evita que las subvenciones puedan mezclarse con los recursos generales del partido.

El tercer acuerdo modifica el procedimiento de pago de las dietas por desplazamiento. Hasta ahora, se entregaban en efectivo antes de iniciar cada misión oficial.

A partir de ahora, las dietas se abonarán siempre mediante transferencia bancaria. La medida alcanza tanto a senadores como a funcionarios. Se considera que el pago por transferencia es más ágil, seguro y acorde con las prácticas habituales de la administración pública.

Las dietas son indemnizaciones destinadas a cubrir los gastos de viaje en misiones autorizadas por la Mesa del Senado o las Mesas de ambas Cámaras, según el artículo 23.1 del Reglamento del Senado. Con la nueva norma, la Cámara Alta refuerza la trazabilidad de estos pagos.

Tradicionalmente, cada pago en metálico se documentaba en un expediente económico detallado. Ese procedimiento incluía el destinatario, el concepto, los días de viaje y la cuantía. Sin embargo, la entrega en efectivo impedía un registro contable inmediato.

El cambio a la transferencia garantiza que el abono quede reflejado en los sistemas del Tesoro Público y en las cuentas del Senado desde el mismo instante del pago. Además, reduce el riesgo de manejo inadecuado de fondos y facilita las auditorías.

Con estas tres decisiones, la Mesa del Senado refuerza su compromiso con la transparencia. Todos los gastos de la Cámara Alta proceden de los Presupuestos Generales del Estado y deben cumplir estrictamente la normativa de ejecución del gasto.

El Senado opera con un doble procedimiento —administrativo y de ejecución presupuestaria—, en cuya fase final tradicionalmente se materializaba el pago en metálico de las dietas. Esa práctica ha quedado obsoleta.

Estos acuerdos entrarán en vigor de manera progresiva desde noviembre.