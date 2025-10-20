Francisco Correa y una veintena de acusados acuden al último juicio de Gürtel con los deberes hechos tras haber tendido puentes con la Fiscalía para asegurarse una rebaja de su condena a cambio de reconocer los hechos: la comisión de delitos fiscales y blanqueo en la trama que se fraguó en comunidades y ayuntamientos gobernados por el PP.



Del total de 26 acusados que se sentarán en el banquillo a partir de este lunes 20 de octubre, sólo unos pocos han rehusado por el momento llegar a acuerdos con el Ministerio Público, lo que obligará a que se celebre el juicio, que se prevé que se prolongue hasta el 20 de noviembre, según han informado a Efe fuentes jurídicas.



Los que han buscado un pacto han sido los principales acusados, como Correa, para el que en un principio la Fiscalía Anticorrupción pide 77 años de cárcel por una veintena de delitos fiscales, dos de blanqueo y falsedad documental; o su mano derecha, el exsecretario de organización del PP Gallego Pablo Crespo, al que reclama la misma pena que la solicitada para el cabecilla de la red.



En un escrito, Correa explica que Crespo y Ramón Blanco Balín, cerebro financiero de la trama, fueron quienes se ocuparon de sus asuntos societarios y fiscales, y que hay muchas sociedades creadas por estos y Vicente Agramunt, que constan en el escrito de acusación de Fiscalía como responsables civiles.



Según su relato, en un momento determinado quiso regularizar ese dinero, pero Blanco Balín le disuadió asegurándole que ese dinero estaba protegido en la cuenta "Soleado", utilizada por personas de "máxima relevancia" en España como el rey Juan Carlos, "lo cual lamento ahora enormente", asegura.

Hay que recordar que Correa, que se encuentra en tercer grado o semilibertad tras cumplir 10 años en prisión, permitió en su día el desbloqueo de sus cuentas en Suiza para repatriar 20,7 millones de euros destinados a reparar el daño causado y la responsabilidad civil.