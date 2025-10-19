-
Rabat insta al PP a dejar el Sáhara fuera de la "política interna" de España y le pide alinearse con Sánchez
El ministro marroquí de Equipamiento y Agua y líder del partido Istiqlal, Nizar Baraka, ha vuelto a reclamar al PP que respalde el plan de autonomía del rey Mohamed VI para el Sáhara Occidental y se sume, por tanto, a las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que pasaría a su juicio por "sacar a Marruecos de la política interna española".
Baraka ya reclamó cambios a los populares en una carta enviada este año y en la que recriminaba al partido de Alberto Núñez Feijóo su "falta de claridad" sobre el Sáhara, en particular después de que al congreso del PP asistiese como invitado el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi.
Dicha carta ha tenido por respuesta una serie de aclaraciones, según ha explicado Baraka en una entrevista a Europa Press en la que ha asegurado que desde el PP han trasladado a Istiqlal que el "problema" viene dado por la forma en que el Gobierno de Sánchez varió en marzo de 2022 la posición histórica de España y a la falta de "elementos" que justificaran la decisión.
Elma Saiz asegura que la subida de la cuota de autónomos "es el camino para que no se produzcan brechas en pensiones"
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha vuelto a defender la propuesta para elevar la cuota de los autónomos a partir de 2026 y ha asegurado que esta medida es "el camino para que no se produzcan brechas en pensiones".
Saiz ha recordado que en 2022 se produjo una reforma para que los autónomos coticen por ingresos reales, con un horizonte fijado en el año 2032. "Había una brecha muy importante de hasta 650 euros al mes en las prestaciones de jubilación entre lo que cobraba un autónomo y un trabajador por cuenta ajena", ha asegurado la ministra en una entrevista con RN5.
En este sentido, la ministra ha afirmado que desde el Gobierno están "estableciendo una planificación, para llegar a ese objetivo en 2032, cuando ya hay que cotizar por ingresos reales, para que no se produzcan esas brechas en pensiones", ha explicado.
