El ministro marroquí de Equipamiento y Agua y líder del partido Istiqlal, Nizar Baraka, ha vuelto a reclamar al PP que respalde el plan de autonomía del rey Mohamed VI para el Sáhara Occidental y se sume, por tanto, a las posiciones del Gobierno de Pedro Sánchez, lo que pasaría a su juicio por "sacar a Marruecos de la política interna española".

Baraka ya reclamó cambios a los populares en una carta enviada este año y en la que recriminaba al partido de Alberto Núñez Feijóo su "falta de claridad" sobre el Sáhara, en particular después de que al congreso del PP asistiese como invitado el representante del Frente Polisario en España, Abdulá Arabi.

Dicha carta ha tenido por respuesta una serie de aclaraciones, según ha explicado Baraka en una entrevista a Europa Press en la que ha asegurado que desde el PP han trasladado a Istiqlal que el "problema" viene dado por la forma en que el Gobierno de Sánchez varió en marzo de 2022 la posición histórica de España y a la falta de "elementos" que justificaran la decisión.