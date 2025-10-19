El Canal Red de Pablo Iglesias facturó 1,6 millones en su primer año de emisión y tuvo un beneficio de 50.000 euros

Canal Red ha comenzado a emitir contenidos de la televisión estatal china CGTN tras un acuerdo con el Partido Comunista Chino.

Pablo Iglesias posee el 98% de la sociedad Agitprop Comunicación y Análisis Político SL, que opera Canal Red.

La mayor partida de gasto de Canal Red fue la de personal, con un desembolso de 1.060.078 euros para 21 empleados.

Canal Red de Pablo Iglesias facturó 1,6 millones de euros en su primer año y obtuvo un beneficio neto de 50.518 euros.

La televisión de YouTube montada por Pablo Iglesias, Canal Red, facturó 1,6 millones de euros en su primer año de emisión, 2023, y registró unos beneficios de 50.518 euros.

Iglesias puso en marcha el proyecto en mayo de 2023 para potenciar la marca de Podemos ante las elecciones municipales y autonómicas del 28-M, tras recaudar 403.000 euros de sus seguidores mediante una campaña de crowdfunding.

Para ello, adquirió una sociedad que pertenecía al entramado Mediapro de Jaume Roures, Melancolic Films SL, cuya denominación oficial cambió luego a Agitprop Comunicación y Análisis Político SL.

Según sus cuentas oficiales de 2023 depositadas en el Registro Mercantil, Agitprop declaró en aquel ejercicio unos ingresos de 1.666.219 euros.

De esta cifra, 239.874 euros corresponden a los ingresos de explotación (lo que puede incluir la publicidad generada por las visualizaciones en YouTube) y otros 278.808 euros al capítulo de "subvenciones, donaciones y legados" (cifra muy inferior a la recaudación del crowdfunding que anunció Pablo Iglesias).

La mayor partida de gasto fue la de personal, 1.060.078 euros para una plantilla de 21 personas. La sociedad que explota Canal Red declaró además 778.549 por gastos de explotación.

Tras pagar 16.872 euros por Impuesto de Sociedades, la empresa de Pablo Iglesias declaró un beneficio final de 50.518 euros.

Según el documento depositado en el Registro Mercantil, el exvicepresidente del Gobierno posee el 98% de las acciones de la sociedad, mientras que el 2% restante está en manos de Guillén Carroza Armendáriz, que fue candidato de Podemos al Congreso de los Diputados por Navarra en las elecciones generales del 28-A de 2019.

Armendáriz también se ha convertido en el socio de Iglesias para fundar la filial de Canal Red en México, que ya se ha beneficiado de varios contratos adjudicados por el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Como ha informado EL ESPAÑOL, Iglesias también ha alcanzado un acuerdo para emitir en Canal Red contenidos de la televisión internacional de China en español, CGTN, tras participar el pasado 29 de septiembre en una reunión con el Partido Comunista Chino (PCCh) junto a Irene Montero, Ione Belarra y otros dirigentes de Podemos.

El resultado de este acuerdo es que Canal Red ya ha comenzado a blanquear la dictadura de Xi Jinping.

"Mientras China ofrece continuidad —es la ventaja de que gobierne un solo partido— y unos intercambios más o menos justos, pero desde luego negociados siempre sin violencia", proclamaba Pablo Iglesias este jueves en su programa La Base de Canal Red, "EEUU ofrece básicamente caos político, Israel ofrece genocidios y Europa no ofrece nada, irrelevancia".

Xi Jinping no busca ser un simple líder nacional, sino también un líder civilizatorio... En Europa y Estados Unidos no parecen querer entenderse esto.@eduggara 👇🏽



📺 LA BASE | https://t.co/HdIStSMGZt pic.twitter.com/0eWRwHjp0k — La Base (@LaBase_TV) October 16, 2025

"Cómo no va a elegir medio mundo a China, por mucho que no quieran copiar su modelo", apostilló en su comentario, en un programa monográfico sobre la economía china, justo dos semanas después de cerrar su acuerdo con CGTN.

Durante su participación en la Uni de Otoño de Podemos, Iglesias desveló este sábado que, al negociar el apoyo de Podemos en una votación de las Cortes, exigió a cambio colocar a varios periodistas de Canal Red como tertulianos de TVE.

"Una izquierda sin poder mediático propio es una izquierda que va a la guerra en chanclas, que no tiene ninguna posibilidad de ganar", indicó mostrando una vez más la importancia que da al control de los medios.

Canal Red ha renovado su parrilla este curso político con un informativo matinal presentado por el exportavoz de Podemos Pablo Echenique, quien tras quedarse sin escaño en las elecciones del 23-J anunció que abandonaba la política para regresar a su plaza en el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIF).

La televisión de YouTube de Pablo Iglesias también ha incorporado como colaboradora a la politóloga Alejandra Martínez: ha sido asesora de Podemos en el Congreso, este verano acompañó a Irene Montero en sus vacaciones en Menorca y luego participó en la flotilla de Greta Thunberg a Gaza.

Pablo Iglesias también ha llevado a Canal Red las purgas de Podemos.

Juan Carlos Monedero anunció en enero de 2024 que Iglesias había decidido eliminar su programa, En la frontera, de la programación de Canal Red.

Los dirigentes de Podemos han sostenido que conocían desde septiembre de 2023 los testimonios que señalaban a Monedero por presunto acoso sexual a varias mujeres y, desde ese mismo momento, decidieron apartarlo de los actos del partido.

Pese a ello, Monedero siguió presentando su programa en Canal Red durante cuatro meses más, hasta enero de 2024.