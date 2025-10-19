La Asociación de la Prensa condena el ataque de Óscar Puente al corresponsal de ABC por preguntar a Trump

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, habla por teléfono durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados. Eduardo Parra Europa Press

La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha expresado este domingo su rechazo a los ataques dirigidos por el ministro Óscar Puente contra el corresponsal de ABC y TeleMadrid en EEUU, David Alandete, por hacer preguntas a Donald Trump en la Casa Blanca.

La Asociación de la Prensa de Madrid ha recordado al ministro que "aunque él, como cualquier ciudadano, puede manifestar libremente sus opiniones, es también su obligación respetar el derecho de los periodistas a la libertad de expresión y, por supuesto, a formular las preguntas que consideren pueden ser de interés para sus lectores u oyentes".

"Ese derecho, recogido en el artículo 20 de la Constitución española", recalca el comunicado, "debe ser garantizado especialmente por quienes tienen cargos de Gobierno o responsabilidades políticas".

La APM ha recordado también al ministro de Transportes que "somos los periodistas quienes hemos de fiscalizar la actuación del Gobierno o de los poderes políticos y económicos, y no al revés".

A través de su perfil de X, Óscar Puente cuestionó el sábado el "patriotismo" del corresponsal de Madrid porque, argumentó, "utiliza su acreditación para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN".

En varias de sus últimas comparecencias públicas, a preguntas de Alandete y otros periodistas internacionales, Trump ha reprendido públicamente al Gobierno de Pedro Sánchez por incumplir el compromiso de elevar el gasto militar hasta el 5% e incluso ha amenazado con "expulsar" a España de la OTAN.

"España no ha sido leal, pero no puede ser expulsada", acabó asumiendo el viernes.

"Estaba pensando en imponerles un castigo comercial mediante aranceles por lo que hicieron", añadió, "y creo que podría hacerlo, es increíblemente irrespetuoso, el único de todos los países de la OTAN que dijo eso es España, y creo que debería ser castigada por ello".

Coincidiendo con el ataque del ministro Óscar Puente, otros usuarios de las redes sociales se han sumado a la campaña contra el corresponsal de ABC, Cadena Cope y TeleMadrid en Washington.

Y les aclaro: @alandete no solo tiene un problema de delirios de grandeza.

Confirmo que la descripción de su supuesto papel y de esa permanente interacción con los profesionales que nos representan allí es ya lo que se llama un trastorno delirante. https://t.co/LYlWXiCaOC — Ignasi Guardans (@iguardans) October 18, 2025

El tertuliano de la Cadena Ser Ignasi Guardans (que fue director del Instituto de Cinematografía en el Gobierno de Zapatero) ha sostenido que David Alandete tiene "delirios de grandeza. Ya no es un corresponsal que se dedica a informar, se cree el pilar mismo del Estado y de España entera en los EEUU".

"Tanta vanidad no cabe en tan poca cabeza", ha insistido el exalto cargo socialista.

En otros mensajes publicado en la red social, el contertulio de la Ser ha calificado a Alandete de "patético" y ha considerado que tiene "trastorno delirante".

El ministro Óscar Puente ya protagonizó otra polémica el martes en las redes sociales, cuando pretendió denunciar la saturación del Metro de Madrid, con una foto del Metro de París en hora punta.

Cuando varios usuarios le advirtieron de la confusión, optó por borrar el tuit.