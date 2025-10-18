Sánchez dice que "una vida vale lo mismo en Ucrania y en Gaza" y pide una alianza mundial frente a la extrema derecha

Las claves nuevo Generado con IA El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la igualdad de valor de las vidas en Ucrania, Gaza y cualquier parte del mundo. Sánchez ha instado a una movilización global de fuerzas progresistas para enfrentar la extrema derecha, a la que acusa de socavar la democracia con discursos de odio. El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha criticado a España por no cumplir con el objetivo del 5% de gasto militar de la OTAN, sugiriendo posibles sanciones comerciales.

El presidente Pedro Sánchez ha justificado este sábado la hostilidad del Gobierno español frente a Israel afirmando que "todas las vidas valen lo mismo, en Ucrania, en Gaza y cualquier otro lugar del planeta".

De este modo, ha defendido que Europa debe mantener una posición tan firme frente a Israel, como la que llevó a imponer sanciones internacionales contra el régimen de Putin por la invasión de Ucrania.

"Para ser creíbles", ha dicho al respecto, "los socialistas tenemos que ser coherentes y fieles a nuestros principios. No podemos renunciar a nuestras convicciones por conveniencia política".

Pedro Sánchez ha pronunciado estas palabras durante la clausura del Partido de los Socialistas Europeos (PES) que se celebra este fin de semana en Ámsterdam bajo el lema Progressive Mobilisation.

Desde Amsterdam, Sánchez ha pedido "una movilización de todas las fuerzas progresistas del mundo" para frenar a la extrema derecha, cuyos discursos de "odio y mentiras", ha dicho, "socavan los cimientos de la democracia".

📹 Pedro Sánchez: "La extrema derecha está avanzando por todo el mundo diseminando mensajes llenos de odio y mentiras" pic.twitter.com/JPTpVkakzy — Cadena SER (@La_SER) October 18, 2025

El acto ha contado con una amplia representación de la cúpula del PSOE, encabezada por la secretaria de Organización, Rebeca Torró; la secretaria adjunta a Organización y de Coordinación Territorial, Anabel Mateos, el secretario de Acción Democrática, Borja Cabezón, y la secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo, Hana Jalloul.

El presidente de EEUU, Donald Trump, lanzó anoche un nuevo rapapolvo al Gobierno español, por negarse a cumplir el objetivo del 5% del gasto militar comprometido con los socios de la OTAN.

"Estaba pensando en imponerles un castigo comercial mediante aranceles por lo que hicieron. Y creo que podría hacerlo, es increíblemente irrespetuoso, el único de todos los países de la OTAN que dijo eso es España, y creo que debería ser castigada por ello", afirmó Trump ante los periodistas desde la Casa Blanca.

Sin embargo, en su discurso ante los socialistas europeos Pedro Sánchez ha evitado cualquier alusión a las nuevas amenazas de Putin.

