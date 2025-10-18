Podemos pide a Sánchez que tenga "agallas para reventar a la derecha y sus activos políticos": jueces, medios y Guardia Civil

El exvicepresidente Pablo Iglesias, este sábado en la 'Uni de Otoño' de Podemos. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Iglesias insta a Pedro Sánchez a confrontar a la derecha y sus "actores políticos", incluyendo jueces, empresarios y cuerpos de seguridad, para mantener el apoyo de Podemos al gobierno. Propone reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para excluir al PP de la elección de miembros del CGPJ y revisar las licencias de Mediaset y Atresmedia. Iglesias critica el control mediático de la derecha y exige poder mediático propio para la izquierda, destacando su interés en colocar colaboradores de Canal Red en RTVE. La Uni de Otoño de Podemos centra su discurso en la necesidad de confrontar el poder mediático, con debates que incluyen críticas a la gestión del gasto militar y las políticas de licencias televisivas.

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha pedido este sábado al presidente Pedro Sánchez que, si quiere el apoyo de Podemos, tenga "agallas para reventar a la derecha y sus actores políticos", entre los que ha mencionado a los jueces, empresarios, medios de comunicación y "las élites de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército".

Porque, ha señalado Iglesias en la Uni de Otoño de Podemos, en el "tablero de ajedrez político" Abascal, Cayetana Álvarez de Toledo, Ayuso, su jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez o Feijóo "son sólo peones".

Los verdaderos "alfiles, torres y caballos" de la derecha en la batalla política, ha añadido, son los periodistas, los empresarios o los jefes de la Guardia Civil.

Para reventar a la derecha y quitarle los privilegios que acumula antidemocráticamente, siempre se puede contar con Podemos. pic.twitter.com/ePR5TgqlHd — Ione Belarra (@ionebelarra) October 18, 2025

"Esos son los que reventaron a Podemos", ha insistido, "fue la brigada patriótica, que eran los jefes de la Policía, y jueces con una posición intocable".

Ahora, Pablo Iglesias exige que Pedro Sánchez le ayude a llevar a cabo la revancha contra estos "actores políticos de la derecha", a los que culpa del declive de Podemos, como condición para que los cuatro diputados del partido morado mantengan su apoyo al Gobierno.

Y para ello ha planteado dos propuestas concretas. En primer lugar, reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el partido más votado en las elecciones generales, el PP, no pueda intervenir en la elección de los miembros del CGPJ. Como ya hizo el Gobierno con el nombramiento del nuevo consejo de administración de RTVE.

Y en segundo lugar, revisar las "licencias públicas" que permiten emitir a los dos grandes grupos de la televisión privada, Mediaset y Atresmedia.

Propuestas al PSOE:



1️⃣Reconsiderar las licencias públicas a Mediaset y Atresmedia.



2️⃣Reforma por ley orgánica del CGPJ.



👉🏽Si queréis que frenemos a la derecha, podéis contar con nosotros.



Para aumentar el gasto militar, no nos busquéis.#UniDeOtoño@PabloIglesias✊🏽 pic.twitter.com/syVcn5l0Pm — Podemos Las Palmas GC (@PodemosLPGC) October 18, 2025

"¿Por qué hay que normalizar que licencias de televisión como las de Atresmedia o Mediaset tienen que ser de Berlusconi o Planeta?", se ha preguntado, "esas licencias son públicas".

"Si tanto nos gusta que haya economía de mercado, aseguremos que haya competencia", ha añadido Iglesias, que ahora dirige su propia televisión en YouTube, Canal Red.

El control de los medios de comunicación es otra de las obsesiones que han sobrevolado en el discurso de Pablo Iglesias en la llamada Uni de Otoño de Podemos.

"Una izquierda sin poder mediático propio es una izquierda que va a la guerra en chanclas", ha dicho el exvicepresidente del Gobierno, "que no tiene ninguna posibilidad de ganar, y que si gana es presa de los que controlan los grandes medios de comunicación".

Por eso ha reconocido que, en la negociación de una de las votaciones en el Congreso, exigió al Gobierno de Pedro Sánchez colocar a varios colaboradores de Canal Red como tertulianos de RTVE.

"El PSOE pretende que, para combatir a la derecha", ha dicho Iglesias, "no tenemos que hablar de Ábalos, tenemos que dejar de decir que el decreto de embargo a Israel es una tomadura de pelo, que la subida de gasto militar es una locura... porque, afirman, al decir eso perjudicamos al Gobierno".

La Uni de Otoño de Podemos ha tenido este año como invitada a la tertuliana de televisión Sarah Santaolalla, cuya última aportación al debate intelectual ha sido aplaudir como una "buena noticia" la destrucción de empleo en el sector de los autónomos.