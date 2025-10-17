Trump vuelve a atacar a España: "No ha sido leal con la OTAN. Habría que reprenderla, pero no puede ser expulsada"

Donald Trump este viernes en la Casa Blanca durante su encuentro con Zelenski. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Donald Trump critica a España por no aumentar su gasto en defensa al 5% exigido por la OTAN. Durante una reunión con el presidente ucraniano Zelenski, Trump declaró que España no ha sido leal con la OTAN. El expresidente estadounidense sugiere que España debería ser reprendida, pero aclara que no pueden ser expulsados de la alianza.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que España debería recibir "una reprimenda" por no cumplir con el objetivo de gasto en defensa del 5 % como miembro de la OTAN, pero reconoció que es un asunto que corresponde a la Alianza y a España resolver. "No ha sido leal, pero no puede ser expulsada", ha aclarado.

