Tres tirones de orejas a España en tres días: Rutte se une a Trump y responde punto por punto a las excusas de Sánchez

España ha encadenado en apenas 72 horas tres advertencias públicas y muy directas por insistir en un porcentaje menor de gasto en Defensa que sus aliados. El lunes, el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker, lanzó el primer aviso: "España debe cumplir, no existen excepciones en defensa".

El martes, Donald Trump, desde el Despacho Oval y acompañado por Javier Milei, amenazó con "imponer aranceles" a España si Pedro Sánchez no cumple los compromisos. Y este miércoles, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, respondió punto por punto a las excusas españolas.

Las palabras del secretario general de la Alianza, en la rueda de prensa posterior a la reunión de ministros de Defensa, parecían armadas adrede para desarmar una de las respuestas que dio Sánchez ante los periodistas en la cumbre de la OTAN, del pasado 25 de junio en La Haya.

Unidad de la Alianza

Sánchez, entonces, quiso enfatizar la imagen de país "soberano y solidario" con los 32 miembros de la OTAN: "Hemos alcanzado un acuerdo complejo y difícil", dijo.

"En él, hemos salvaguardado el interés de España y también la unidad de los aliados", insistió, con la doble intención de reivindicar la autonomía española dentro de la cohesión interna de la Alianza.

Sánchez ratifica que España no superará el 2,1 % del PIB en defensa con el aval de la OTAN.

Pero Rutte, este miércoles en Bruselas, fue contundente al desmontar esa equidistancia: "En La Haya hubo unanimidad total", sentenció.

"Todos los 32 aliados se comprometieron a lo mismo. Y España asumió su compromiso total en cumplir con las capacidades que le fueron asignadas". El político neerlandés recalcó que la fórmula negociada no admitía excepciones ni privilegios.

Compromisos adquiridos

Un segundo punto fue el de los compromisos financieros y de capacidades militares. Sánchez argumentó hace cuatro meses que los porcentajes acordados, el 3,5% para gasto directo y el 1,5% para capacidades complementarias, no son un mandato concreto.

"Los compromisos firmados se revisan cada cuatro años", argumentó, "pero los de capacidades se extienden más allá".

Después, aprovechó para bromear con su empeño por seguir en el poder: "A lo mejor me toca revisarlos a mí, si sigo como presidente en 2029. Lo importante, más que el gasto porcentual, son las capacidades que necesitamos".

Con este planteamiento trasladaba el foco del terreno cuantitativo al cualitativo. Pero Rutte, este miércoles, desafiaba ese desplazamiento argumental: "Todos sabemos que sin el liderazgo de Trump no se habría alcanzado el compromiso del 5%", apuntó ante la prensa.

Rutte: "España está de acuerdo totalmente con los objetivos de capacidad"

Mediante esta valoración, el ex primer ministro de Países Bajos no sólo otorgaba legitimidad al nuevo marco porcentual. Insinuaba elegantemente que Sánchez, lejos de resistirse a la presión de Trump, aceptó esa imposición política, impulsada desde Washington y respaldada por el resto de aliados.

Rutte no dejó margen: el mecanismo acordado es vinculante y la revisión periódica no implica que España pueda modular sus obligaciones a placer.

Las amenazas

En el tercer eje de las palabras de Sánchez en La Haya, defendió que la OTAN debe mirar más allá del frente este. "Las amenazas que nos llegan desde el sur son las del crimen organizado, de las mafias que trafican con seres humanos, la inestabilidad en el Sahel", advirtió.

Para el presidente español, en ese escenario "no necesitamos más fragatas, sino más cooperación, más inteligencia, más ciberseguridad. Los del flanco oriental tienen una amenaza mucho más militar, frente a Rusia. Pero todos los aliados deben ser empáticos con otra realidad distinta a la suya".

Pero Rutte corrigió esa visión: "Los compromisos adquiridos entre todos por unanimidad son importantes, primero porque permiten que los europeos alcancen a Estados Unidos en esfuerzo", advirtió.

"Y segundo, porque hay que estar preparados por si hay que activar el artículo cinco, sea quien sea el agresor. Es decir, ya sea por una agresión rusa o de grupos terroristas".

Su respuesta respondía, así, directamente al argumento de Sánchez, advirtiendo que la polivalencia sólo es posible garantizando "capacidades suficientes" y una "contribución sólida de cada miembro".

Los expertos

El contexto internacional presiona cada vez más a Sánchez. Como señala Alberto Priego, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas, "la cifra impuesta por Trump es arbitraria", porque, a pesar del compromiso del 2% alcanzado en Gales, en 2014, "lo que se debate son capacidades", a las que luego se asigna un dato aproximado.

Pero a España, "erróneamente", le preocupa "sólo el sur". Y es que "esas amenazas del sur no salen de la nada", argumenta Priego. "Rusia está enredando, generando conflictos que hacen huir a los migrantes. Y Rusia también promueve organizaciones de drogas y surgen en el sur problemas de mafias".

Este experto alerta, además, de que "la OTAN expresamente nunca nos ha ayudado en terrorismo, además de que el otro gran país del sur, Italia, no ayuda más por una relación histórica de mayor cercanía a Rusia".

Por su parte, Nicolás de Pedro, experto en geopolítica del Institute for Statecraft, coincide en que "la Alianza no funciona sobre cifras arbitrarias, sino sobre confianza".

Pero es precisamente por eso por lo que "Sánchez, en La Haya, a quien falló fue a sus aliados europeos, que no querían que la cumbre fracasara", explica De Pedro. "Si Trump tiene un motivo para dejar la OTAN, a falta del paraguas estadounidense, Europa carece de defensa frente a Rusia".

Para De Pedro, "España se aferra al argumento de las capacidades, pero está rompiendo la solidaridad de la OTAN, y una alianza es tan fuerte como el compromiso de cada uno de sus socios".