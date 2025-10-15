Fejóo achaca a Sánchez haber convertido a España en "un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado la declaración ante el Supremo del exministro José Luis Ábalos para reprochar a Sánchez que “las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven cómo en el PSOE y en Transportes corren los billetes como en un prostíbulo”.

El dirigente popular hacía referencia a los pagos en efectivo en sobres mencionados en el último informe de la UCO, relacionándolos con las saunas del suegro de Pedro Sánchez.

“Ahora quiere subir la cuota a los autónomos hasta el 35%”, ha censurado Feijóo, que ha acusado al presidente de convertir a España en “un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza”.

El comentario no ha gustado a Pedro Sánchez, que ha presumido del crecimiento económico. “Deje de hablar de la caja B, que si ha existido ha sido en su partido. Este Gobierno hará de la economía una AAA”.

Feijóo le ha replicado: “Usted no dirige un país, usted lo exprime”. Y ha añadido: “Deje de hablar de triple AAA, lo que hace es subir al triple los impuestos”.

"Este es uno de los Gobiernos más decentes de la UE", ha afirmado Sánchez, algo que para Feijóo supone "un insulto para el resto de los países".

El líder del PP, que últimamente repite que "en España tiene que merecer la pena trabajar", ha adaptado el lema a la sesión de control para reprocharle que "trabajar debería dar esperanza y usted da rabia", porque "se castiga al honrado y se premia al indecente".

"En la España de Pedro Sánchez, si robas cobras y le aplauden, prosperas", ha sentenciado, denunciando que "se están cansando de pagar privilegios a su gente".

Para el jefe del Ejecutivo, en cambio, "lo que es decente" son "los silencios de Feijóo". En ese momento, le ha reprochado que no hable de los retrasos en los cribados en Andalucía o de que Miguel Ángel Rodríguez admitiese que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, le autorizó a difundir el correo del fiscal.

"Usted no dice nada, absolutamente nada", ha terciado, y se ha preguntado: "¿Qué aporta usted a la política española?".

Finalmente, ha sentenciado que el grupo popular le aplaude solo para "tapar la nada de sus intervenciones".